Dejan Stanković ima dobre vijesti pred novi meč Crvene zvezde

Dejan Stanković najavio meč Crvene zvezde i Napretka u Superligi Srbije.

Crvena zvezda u nedjelju od 16 časova dočekuje Napredak iz Kruševca u okviru 26. kola Superlige Srbije, a Dejan Stanković je prvo obradovao navijače o situaciji sa Brazilcima. Bruno Duarte je zbog povrede izašao već poslije 17 minuta u Novom Pazaru, dok je nešto kasnije Mateuš Magaljaeš doživio potres mozga.

"Stanje je dosta bolje nego što smo mislili", rekao je Stanković: "Mateuš je sigurno pet do sedam dana bez pomjeranja i treninga. Duarte je dosta bolje nego što smo razmišljali. Mislim da će on od ponedjeljka već biti u treningu".

Iako ih neće biti na meču protiv Napretka, ostali igrači će imati priliku da se dokažu: "Mi prilazimo svakom protivniku identično. Nebitno da li je drugi, treći ili posljednji, mi uvijek gledamo sebe, da mi izgledamo kako treba i da ne dozvolimo protivniku da pokaže svoje kvalitete, koliki god oni bili. Sa velikim poštovanjem ulazimo u svaki meč, poštujemo protivnika, ali gledamo da ono što se mi dogovorimo funkcioniše besprijekorno".

Ocijenio je da je mu je žao što Miloš Vulić, bivši igrač Zvezde, neće igrati protiv crveno-bijelih jer je Stanković želio ponovo da ga vidi, dok dodaje da je mladi golman Vuk Draškić iskoristio šansu protiv Pazaraca.

"Moraš biti spreman ako si u Zvezdi. Fenomenalan je bio, na moju sreću. Mnogo mi je drago zbog njega, uvijek mi je drago kada neko mlad, kao Zvezdino dijete dobije šansu. On je baš dobio jedan 'vruć krompir', ali se snašao fenomenalno. Mnogo mi je drago zbog njega", rekao je Stanković.

Ulaz besplatan na "Marakani"

Zbog proslave Zvezdinog rođendana, ulaz je besplatan, a Stanković je iskoristio priliku da pozove navijače da dođu u što većem broju.

"Još jednom Zvezdi želim srećan 81. rođendan. Vrijeme je dosta bolje, dosta je toplije. Nadam se da će biti dosta navijača, dosta naše djece koja vole fudbal i Zvezdu i da dođu u što većem broju, da pomognu nama i da uveličamo slavlje", zaključio je trener Crvene zvezde.

