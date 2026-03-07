Zvezdi iskliznulo iz ruke pojačanje za ljeto

Crvena zvezda sve dalje od dovođenja Nemanje Gudelja iako ga je vidjela kao prvo pojačanje za ljeto.

Crvena zvezda planira na ljeto da dovede nekoliko iskusnih srpskih fudbalera kojima ističu ugovori, međutim čini se da joj polako iz ruku izmiče Nemanja Gudelj. Činilo se da će reprezentativac Srbije sigurno napustiti Sevilju koja je još prije nekoliko nedjelja to i rekla svom kapitenu, međutim od tada se situacija drastično promijenila.

O čemu se radi? Sevilja je u procesu promene vlasništva, a novo rukovodstvo smatra da bi bilo pametno zadržati nekoga ko je bio u klubu i u "dobru i u zlu", kao i nekoga ko će uspjeti da drži svlačionicu u periodu tranzicije.

Zbog toga "Muchodeporte" prenosi da su sada blizu dogovora oko produžetka saradnje, odnosno da je potrebno da se to samo stavi na papir. Nije poznato jedino da li će ugovor biti na godinu dana ili na dvije, ali svakako ruši planove Crvene zvezde kojoj je tako prvo pojačanje za ljetni prelazni rok iskliznulo iz ruke.

Moraće na nekom drugom mjestu Crvena zvezda da potraži domaćeg igrača koji može da odgovori na mjestu štopera i zadnjeg veznog, koji pritom ima iskustvo, što neće biti nimalo lako i znači sigurno promjenu planova.

Šta planira Zvezda na ljeto?

Za sada znamo da će Crvena zvezda sigurno otkupiti holandskog napadača Džeja Enema, koji je zimus stigao na pozajmicu iz OFK Beograda, pa će za njega platiti oko dva miliona evra, kao i otkup Strahinje Erakovića za 3,5 miliona. Očekuje se takođe odlazak nekoliko manje važnih igrača, sigurno i Vasilija Kostova, dok se spisak pojačanja polako tek formira.

Treba očekivati da Zvezda "napadne" i Filipa Kostića, kome ističe ugovor sa Juventusom, ali tu sigurno neće biti kraj pojačanjima jer će biti potrebno još nekoliko da bi se opet napala Liga šampiona.

