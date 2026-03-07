Novaku Đokoviću dosta priče o "novom Rodžeru Federeru": Hvalio je igrača o kome još niko ne priča

Najveći svih vremena Novak Đoković htio je u Americi da pohvali Lernera Tijena, iako cijeli svijet uveliko priča o Žoau Fonseki - novom Federeru.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković počinje večeras oko 22 časa učešće na Indijan Velsu protiv Kamila Majhžaka iz Poljske, a ono što je interesantno da je novinare u SAD više zanimalo šta ima da kaže o drugim igračima, nego o svojoj igri. Tako su ga ispitivali za Serenu Vilijams i njen povratak na teren, kao i o mladima koji stižu da ga zamijene.

Interesantno je da se već dvije godine priča o Žoau Fonseki, teniseru koga su već proglasili za "novog Rodžera Federera", a koji baš od takvih pohvala ne bilježi sjajne rezultate. Čini se da je javnost pokušala da vještački stvori pažnju oko njega i takve stvari su i te kako pogodile Novaka Đokovića, koji je htio da ukaže na neke druge tenisere koji zavređuju interesovanje, a o njima se ipak ne priča koliko bi trebalo.

"Mislim da je Lerner Tijen veoma talentovan igrač. Igrao sam protiv njega na US Openu prošle godine. Očigledno, mislim da mu je to možda bio prvi noćni meč, pa možda nije igrao onako dobro kao što može ili kao što je igrao u nekim drugim mečevima koje je dobio, na primjer protiv Medvedeva u posljednjih nekoliko godina u Australiji, ili u Majamiju, prošle godine", rekao je Nole i iznenadio mnoge svojim poznavanjem igre mladog Amerikanca, sjetivši se čak i njegovih mečeva koje je odigrao u posljednjih godinu dana.

"Imao je nekoliko sjajnih nastupa i još je veoma mlad. Mislim da su on, Fonseka i ti momci, Menšik, to ta generacija. Ne znam da li su svi istih godina ili je neko godinu mlađi ili stariji, ali mislim da je Fonseka dobio mnogo pažnje, što je lijepo za njega, ali mislim da i ostali momci to zaslužuju zbog rezultata i svega što su pokazali u posljednjih nekoliko godina, naročito u posljednjih 12 mjeseci", naglasio je Đoković o kome treba više da se priča.

Očekuje velike stvari od Tijena

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"Tijen ima Majkla Čenga u svom timu, koji je očigledno jedan od velikana svih vremena i osvajač grend slema, neko ko je bio na samom vrhu i ko razumije sve to. Mislim i da je on najmlađi osvajač grend slema u muškoj konkurenciji - imao je 16 ili 17 godina kada je osvojio Rolan Garos - tako da razumije pritisak koji dolazi kada si tako mlad, a dostigneš taj nivo i dobiješ takvu platformu, dok možda još nisi potpuno sazrio ni u igri, ni emotivno, niti u svemu što ide uz to", poručio je Đoković i poželio sve najbolje talentovanom teniseru.

"Siguran sam da mu daje sjajne savjete i smernice. Djeluje da oko sebe gradi dobar tim, a očigledno je i iz Amerike i ima veliku podršku Saveza i svega što ide uz to".

Ko je Lerner Tijen?

Američki teniser Lerner Tijen (20) osvojio je zimus"Next Gen" turnir u organizaciji ATP. Tijen je inače teniser porijeklom iz Vijetnamakoga smo upoznali prije nekoliko mjeseci kada je igrao protiv Novaka Đokovića na US Openu. Bio je to meč 1. kola na kome se Đoković mučio zbog žuljeva, ali je uspeo da savlada ambicioznog Amerikanca u tri seta (6:1, 7:6, 6:2), poslije čega je imao i te kako riječi hvale za njega.

Lerner Tijen je inače 27. na ATP listi i do sada je pored ATP finala za "novu generaciju" osvojio titulu u Mecu. Inače važi za tihog i nenametljivog tenisera koji je ime dobio zbog zanimanja njegove majke - profesorice matematike. Zanimljivo, ima i sestru koja se zove Džastis (pravda), zbog toga što je otac pravnik.

Ima sve preduslove da postane zaista vrhunski teniser. Sada je sve na njemu, a vrijeme će pokazati

