Igra protiv Novaka, a već mu skida kapu: "Đoković je moj idol"

Naredni rival Novaka Đokovića je Kamil Majhžak koji mu već sada skida kapu i divi se svom idolu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković će u subotu izaći na teren u Indijan Velsu, samo se čeka tačan termin tog meča. Njegov rival biće Kamil Majhžak, poljski igrač koji nije pretjerano poznat javnosti. Ali, u isto vrijeme je to čovjek koji se divi najvećem svih vremena.

"Moj idol je i dalje Đoković. Inspiriše me. Njegova igra je nevjerovatna. Ali, nije poenta samo u igri, njegov mentalitet je impresivan. Nije važno kako igra, skoro uvijek poijbedi, baš zbog te mentalne snage. To je jedna od stvari zbog koje mu se baš divim", rekao je Majhžak u jednom od ranijih intervjua.

Nema Poljak pretjerano impresivnu karijeru, bar ne do sada. Najbolji rang mu je 55. mjesto i na toj poziciji se trenutno nalazi. Kada su grend slemovi u pitanju najveći uspjeh mu je četvrto kolo Vimbldona 2025. godine. Biće ovo njihov prvi međusobni okršaj.

