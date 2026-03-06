logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković ostaje bez jednog od glavnih sponzora: Milioni su u pitanju

Novak Đoković ostaje bez jednog od glavnih sponzora: Milioni su u pitanju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković po svemu sudeći neće produžiti ugovor sa kompanijom Asiks koja je počela da promoviše Džeka Drejpera sve više.

Novak djokovic ostaje bez sponzora asiksa Izvor: Roberta Corradin / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković ostaje bez jednog od svojih glavnih sponzora. Prema informacijama koje stižu iz Grčke saradnja sa kompanijom "Asiks" ističe u martu i neće biti produžena, odnosno nastavljena.

Sa njima je sarađivao još od 2018. godine i imao je višemilionski ugovor. Kako se navodi u tekstu, dvije strane nisu uspjele da pronađu zajednički jezik za nastavak saradnje i tu se njihov put završava.

Zato će sada biti zanimljivo vidjeti koga će Đoković izabrati i sa kim će potpisati ugovor o opremi, pošto je kroz karijeru nosio upravo "Asiks" patike i njihovu opremu.

U isto vrijeme spomenuta kompanija je počela da promoviše sve više Džeka Drejpera, britanskog tenisera, tako da je to još jedan signal u kom pravcu idu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC