Novak Đoković po svemu sudeći neće produžiti ugovor sa kompanijom Asiks koja je počela da promoviše Džeka Drejpera sve više.
Novak Đoković ostaje bez jednog od svojih glavnih sponzora. Prema informacijama koje stižu iz Grčke saradnja sa kompanijom "Asiks" ističe u martu i neće biti produžena, odnosno nastavljena.
Sa njima je sarađivao još od 2018. godine i imao je višemilionski ugovor. Kako se navodi u tekstu, dvije strane nisu uspjele da pronađu zajednički jezik za nastavak saradnje i tu se njihov put završava.
Novak Đoković ostaje bez jednog od glavnih sponzora: Milioni su u pitanju
Zato će sada biti zanimljivo vidjeti koga će Đoković izabrati i sa kim će potpisati ugovor o opremi, pošto je kroz karijeru nosio upravo "Asiks" patike i njihovu opremu.
U isto vrijeme spomenuta kompanija je počela da promoviše sve više Džeka Drejpera, britanskog tenisera, tako da je to još jedan signal u kom pravcu idu.
BONUS VIDEO:
(MONDO)