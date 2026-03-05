Đoković uživo čestitao Sabalenki: Arina mahala prstenom, a Novakova reakcija će vas oduševiti

Novak Đoković i Arina Sabalenka sastali su se u Kaliforniji, a srpski teniser iskoristio je priliku da i uživo čestita vjeridbu koleginici

Izvor: Screenshot/Twitter/@Raulgunner2

Vijest da se Bjeloruskinja Arina Sabalenka napokon vjerila oduševila je tenisku javnost. Naravno, među prvima su joj čestitali Novak i Jelena Đoković, a srpski teniser imao je priliku i da uživo u Kaliforniji poželi sreću mlađoj koleginici. Naravno, sve je proteklo u stilu najboljeg tenisera svih vremena - kroz šalu.

Sjajan odnos imaju Arina Sabalenka i Novak Đoković, imali smo priliku i ranije u to da se uvjerimo. Sada, kad su oboje zajedno u Sjedinjenim Američkim Državama i kad su se sreli, Novak Đoković je imao priliku da uživo čestita Bjeloruskinji, pa čim ju je ugledao uslijedio je pozdrav i zagrljaj.

Dok je Đoković prilazio drugoj teniserki svijeta ona je pružila ruke kako bi naznačila prsten koji je nedavno dobila od vjerenika Jorgosa Frangulisa. Očekivano je bilo i Novakovo oduševljenje, a onda je uslijedio i zagrljaj u znak čestitke.

Pogledajte kako je izgledao susret Đokovića i Sabalenke:

Prosidba Bjeloruskinje možda i ne bi izazvala veliku pažnju, da Sabalenka, nedavno, nakon osvajanja Brizbejna nije bila vrlo direktna na dodjeli pehara. Tom prilikom obratila se tadašnjem momku: "Hvala mom momku, nadam se da ću uskoro moći drugačije da te zovem, jel' tako?", rekla je Sabalenka na ceremoniji i kroz smijeh dodala: "Samo dodajem ekstra pritisak."

Ko je vjerenik Arine Sabalenke?

Jorgos Frangulis u romantičnom odnosu sa Sabalenkom je od aprila 2024. godine i od tada su nerazdvojni. On je osnivač međunarodno uspješnog brenda superhrane "Oakberry", specijalizovanog za asai proizvode. Brend danas ima više od 700 lokacija širom svijeta, a Jorgos pored toga gaji strast prema automobilizmu. Rođen je u Sao Paulu, ali potiče iz porodice grčkog porijekla, tačnije iz Soluna.

Kada je upitan šta je ono u čemu najviše uživa bio je i više nego jasan.

"Definitivno Arina - ona je ono u čemu najviše uživam! Najteži dio je biti u boksu. To je jedna od najstresnijih situacija koje sam ikada doživio. Sjedenje u boksu tokom teških mečeva je ubjedljivo najteži dio. Nikada ništa ne govorim tokom mečeva. Trudim se da ne pokazujem previše emocija, jer Arina sve primjećuje - šta svi rade u boksu", rekao je Brazilac.

Šta kada Arina izgubi? "Samo aplaudiram što glasnije mogu i volim da učinim da se osjeća podržano. Za mene, najvažniji dio dolazi poslije - da se uvjerim da se ona generalno dobro osjeća kada se meč završi", zaključio je Frangulis.