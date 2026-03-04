Jelena i Novak Đoković se odmah javili Arini Sabalenki nakon vjeridbe za milionera

Pogledajte šta su Jelena Đoković i Novak Đoković napisali na vijest o vjeridbi Arine Sabalenke.
Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka udaje se za brazilskog milionera Jorgosa Frangulisa. Bjeloruskinja je na Instagramu podijelila snimak na kome se vidi kako ju je Frangulis romantično zaprosio - kleknuvši pred nju sa prstenom - a nije dugo bilo potrebno da vijest odjekne širom svijeta.
Za tri sata dobili su više od 400 hiljada lajkova, a tu je i ogroman broj čestitki javnih ličnosti, između ostalih i njihovi porodični prijatelji Novak Đoković i Jelena Đoković su među prvima ostavili komentare. Pogledajte kako je to izgledalo:
Dok je Novak ostavio tri srca, Jelena je napisala "Čestitke, ljudi", što samo pokazuje da su oni zaista u sjajnim odnosima što smo doduše i vidjeli u prethodnom periodu kada su se zajedno družili u Grčkoj, čak išli i na koncerte, dok znamo i da njihova kćerka obožava Sabalenku i omiljena joj je teniserka.
Ono što mnogi ne znaju da osim što su Novak Đoković i Arina Sabalenka sjajni prijatelji i da joj je mnogo pomogao u karijeri, takođe je i poslovni partner njenog budućeg muža Jorgosa Frangelisa. Milioner je vlasnik brenda "Oakberry" i stalno radi na nekim novim projektima, tako da je prošle godine s Đokovićem "ušao u fudbal".
Preciznije, njih dvojica postali su manjinski vlasnici francuskog drugoligaša Le Mana, zajedno sa Tibom Kurtoom, Felipeom Masom i još nekim drugim poznatim sportistima.
Inače, prije veze sa Jorgosom Frangulisom, koga je upoznala tokom jedne trke Formule 1 2024. godine, Sabalenka je bila u višegodišnjoj vezi sa hokejašem Konstantinom Kolcovim. Njih dvoje su prekinuli nekoliko mjeseci prije nego što je Kolcov izvršio samoubistvo u Majamiju.
