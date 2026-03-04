logo
Jelena i Novak Đoković se odmah javili Arini Sabalenki nakon vjeridbe za milionera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte šta su Jelena Đoković i Novak Đoković napisali na vijest o vjeridbi Arine Sabalenke.

Jelena i Novak Đoković se odmah javili Arini Sabalenki nakon vjeridbe za milionera Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka udaje se za brazilskog milionera Jorgosa Frangulisa. Bjeloruskinja je na Instagramu podijelila snimak na kome se vidi kako ju je Frangulis romantično zaprosio - kleknuvši pred nju sa prstenom - a nije dugo bilo potrebno da vijest odjekne širom svijeta.

Za tri sata dobili su više od 400 hiljada lajkova, a tu je i ogroman broj čestitki javnih ličnosti, između ostalih i njihovi porodični prijatelji Novak Đoković i Jelena Đoković su među prvima ostavili komentare. Pogledajte kako je to izgledalo:

Dok je Novak ostavio tri srca, Jelena je napisala "Čestitke, ljudi", što samo pokazuje da su oni zaista u sjajnim odnosima što smo doduše i vidjeli u prethodnom periodu kada su se zajedno družili u Grčkoj, čak išli i na koncerte, dok znamo i da njihova kćerka obožava Sabalenku i omiljena joj je teniserka.

Ono što mnogi ne znaju da osim što su Novak Đoković i Arina Sabalenka sjajni prijatelji i da joj je mnogo pomogao u karijeri, takođe je i poslovni partner njenog budućeg muža Jorgosa Frangelisa. Milioner je vlasnik brenda "Oakberry" i stalno radi na nekim novim projektima, tako da je prošle godine s Đokovićem "ušao u fudbal".

Preciznije, njih dvojica postali su manjinski vlasnici francuskog drugoligaša Le Mana, zajedno sa Tibom Kurtoom, Felipeom Masom i još nekim drugim poznatim sportistima.

Inače, prije veze sa Jorgosom Frangulisom, koga je upoznala tokom jedne trke Formule 1 2024. godine, Sabalenka je bila u višegodišnjoj vezi sa hokejašem Konstantinom Kolcovim. Njih dvoje su prekinuli nekoliko mjeseci prije nego što je Kolcov izvršio samoubistvo u Majamiju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Arina Sabalenka u haljini za Australijan open
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Novak Đoković Jelena Đoković

Komentari 0

