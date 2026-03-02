Sabalenkin dekolte ponovo zapalio internet: Sve pričaju o ovom snimku teniserke

Arina Sabalenka ponovo zapalila društvene mreže provokativnim snimkom na kojem je istakla grudi.

Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka već godinama privlači pažnju jer je najbolja igračica na planete. U Srbiji je publika obožava jer je dobra prijateljica Novaka Đokovića, a teniske fanove u posljednje vrijeme često šokira njeno provokativno ponašanje. Bjeloruskinja je u voema kratkom roku uspela nekoliko puta da izazove potrese na društvenim mrežama, fotografijama ili snimcima na kojima se provokativno ponaša.

Pošto je dio teniske sezone i odlazak na luskuzne destinacije, Arina Sabalenka koristi priliku da nas počasti fotografijama u kupaćim kostimima ili poziranjem sa veoma malo garderobe na sebi. Takođe, tu su i zajedničke slike sa atraktivnom španskom teniserkom Paulom Badosom koja joj je najbolja prijateljica, a sada je Arina otišla i korak dalje.

Na svom tiktok nalogu objavila je snimak koji je posebno zapao za oko muškarcima koji je prate. Veoma je dobro raspoložena dok se snima za društvene mreže, a u prvi plan je istakla dekolte koji ne može da promakne ni onima koji je prate samo zbog umijeća na teniskom terenu. Pogledajte kako to izgleda:

Nije ovo prvi put da bjeloruska teniserka provokativnim objavama privlači mnogo pažnje na društvenim mrežama. Prije samo nekoliko nedjelja u prvom planu bile su njene grudi, što je privuklo ogromnu pažnju teniskih fanova širom svijeta, a nekoliko mjeseci ranije Arina je objavljivala provokativne fotografije sa svojom sestrom.

Tonečka nije bila često prisutna u javnosti tokom prethodnih godina. Zapravo, jedina prilika da je primijetimo je ako pratimo svaki Arinin korak, kako na društvenim mrežama tako i na turnirima. Antonina je povremeno prisutna na treninzima i mečevima svoje starije sestre, iako ne voli da se eksponira i uglavnom djeluje "iz drugog plana". Ovog puta bilo je drugačije, jer su zajedno bile na provokativnim fotografijama. Pogledajte ih:

