Provokativna fotografija Arine Sabalenke u kupaćem kostimu (FOTO)

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka ponovo glavna tema na društvenim mrežama.

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka već godinama privlači pažnju jer dominira na najvećim svjetskim turnirima, ali joj uporedo sa tim polazi za rukom da i na društvenim mrežama bude veoma primjetna. Znamo da trenutno najbolja igračica planete obožava Instagram na kojem se često oglašava i gdje ima čak 4.620.000 pratilaca - što nimalo ne iznenađuje kada se ima u vidu da povremeno voli da "zapali" tu društvenu mrežu provokativnim fotografijama.

I ovog puta joj je pošlo za rukom! Samo nekoliko dana nakon što se vjerila, Bjeloruskinja je objavila novi set fotografija među kojima je i jedna prilično izazovna. U prvom planu su njene grudi u kupaćem kostimu, pošto je kratku pauzu nakon Australijan opena iskoristila za predah uz more - što je lajkovalo preko 350.000 ljudi. U galeriji pogledajte provokativnu fotografiju Arine Sabalenke, koja je privukla najviše pažnje na Instagramu:

Nije ovo prvi put da teniski svijet priča o provokativnim fotografijama Arine Sabalenke na društvenim mrežama. Prije samo nekoliko mjeseci svi su ostali u šoku jer je simulirala poljubac sa rođenom sestrom Tonečkom, a zatim su i te fotografije ugledale svjetlost dana. Pogledajte kako je su provocirale Arina i njena sestra:

Sabalenka u karijeri ima četiri grend slem titule u singl konkurenciji i još dvije grend slem titule u dubl konkurenciji, a u obje kategorije bila je prva na planeti. Već dugo je najbolja teniserka svijeta, a samo od nagrada na turnirima zaradila je blizu 50 miliona američkih dolara.

