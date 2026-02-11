logo
Provokativna fotografija Arine Sabalenke u kupaćem kostimu (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka ponovo glavna tema na društvenim mrežama.

arina sabalenka zapalila instagram fotografija Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka već godinama privlači pažnju jer dominira na najvećim svjetskim turnirima, ali joj uporedo sa tim polazi za rukom da i na društvenim mrežama bude veoma primjetna. Znamo da trenutno najbolja igračica planete obožava Instagram na kojem se često oglašava i gdje ima čak 4.620.000 pratilaca - što nimalo ne iznenađuje kada se ima u vidu da povremeno voli da "zapali" tu društvenu mrežu provokativnim fotografijama.

I ovog puta joj je pošlo za rukom! Samo nekoliko dana nakon što se vjerila, Bjeloruskinja je objavila novi set fotografija među kojima je i jedna prilično izazovna. U prvom planu su njene grudi u kupaćem kostimu, pošto je kratku pauzu nakon Australijan opena iskoristila za predah uz more - što je lajkovalo preko 350.000 ljudi. U galeriji pogledajte provokativnu fotografiju Arine Sabalenke, koja je privukla najviše pažnje na Instagramu:

Nije ovo prvi put da teniski svijet priča o provokativnim fotografijama Arine Sabalenke na društvenim mrežama. Prije samo nekoliko mjeseci svi su ostali u šoku jer je simulirala poljubac sa rođenom sestrom Tonečkom, a zatim su i te fotografije ugledale svjetlost dana. Pogledajte kako je su provocirale Arina i njena sestra:

Sabalenka u karijeri ima četiri grend slem titule u singl konkurenciji i još dvije grend slem titule u dubl konkurenciji, a u obje kategorije bila je prva na planeti. Već dugo je najbolja teniserka svijeta, a samo od nagrada na turnirima zaradila je blizu 50 miliona američkih dolara.

