Jelena Ribakina pobijedila Arinu Sabalenku: Spektakularno finale Australijan opena

Veliko finale Ribakine i Sabalenke pripalo djevojci iz Kazahstana.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Kazahstanska teniserka Jelena Ribakina nova je šampionka Australijan opena, pošto je u finalu nadigrala bjelorusku teniserku i trenutno najbolju igračicu planete Arinu Sabalenku. Nakon tri fantastična seta Ribakina je uspjela da stigne do svoje druge grend slem titule u karijeri.

Ribakina je bolje počela meč u Melburnu i od početka je djelovala da ima više fokusa od njene protivnice, koja je u prošlosti već imala velike uspjehe na ovom mestu. Ovog puta nije bilo tako, jer je Sabalenka predugo bila u grču, a kada je uspjela da uhvati ritam i Ribakina je podizala nivo na kojem igra.

Ribakina je odmah u prvom gemu prvog seta napravila brejk koji je sačuvala do kraja, pa je taj dio meča riješila u svoju korist za manje od 40 minuta igre. Na početku drugog seta vidjeli smo maratonski gem u kojem je Sabalenka imala tri brejk lopte, ali ih nije iskoristila, pa je do prednosti stigla tek koristeći brejk, a ujedno i prvu set loptu u desetom gemu.

Na taj niz dobrih poteza Sabalenka je nadovezala tri gema na početku trećeg seta i tada je djelovalo da je slomila otpor Ribakine. Ruska teniserka koja igra za Kazahstan bila je u veoma teškoj situaciji, ali joj je njen tim dao energiju da se vrati u meč - pronašla je nivo igre koji joj je falio tokom prethodnih pola sata, osvojila pet uzastopnih gemova i zatim stigla do trofeja.

Ribakina je prethodno osvojila grned slem 2022. godine, kada je bila najbolja na Vimbldonu. Prije nekoliko mjeseci osvojila je Završni masters, a pehar na Australijan openu je potvrda da je od polovine 2025. godine do danas ona najbolja igračica na planeti.

Ribakina se vraća na treće mjesto WTA liste, a sada ima manje od 370 bodova zaostatka za Igom Švjontek.