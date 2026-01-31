logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelena Ribakina pobijedila Arinu Sabalenku: Spektakularno finale Australijan opena

Jelena Ribakina pobijedila Arinu Sabalenku: Spektakularno finale Australijan opena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Veliko finale Ribakine i Sabalenke pripalo djevojci iz Kazahstana.

Elena Ribakina osvojila Australijan open Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Kazahstanska teniserka Jelena Ribakina nova je šampionka Australijan opena, pošto je u finalu nadigrala bjelorusku teniserku i trenutno najbolju igračicu planete Arinu Sabalenku. Nakon tri fantastična seta Ribakina je uspjela da stigne do svoje druge grend slem titule u karijeri.

Ribakina je bolje počela meč u Melburnu i od početka je djelovala da ima više fokusa od njene protivnice, koja je u prošlosti već imala velike uspjehe na ovom mestu. Ovog puta nije bilo tako, jer je Sabalenka predugo bila u grču, a kada je uspjela da uhvati ritam i Ribakina je podizala nivo na kojem igra.

Ribakina je odmah u prvom gemu prvog seta napravila brejk koji je sačuvala do kraja, pa je taj dio meča riješila u svoju korist za manje od 40 minuta igre. Na početku drugog seta vidjeli smo maratonski gem u kojem je Sabalenka imala tri brejk lopte, ali ih nije iskoristila, pa je do prednosti stigla tek koristeći brejk, a ujedno i prvu set loptu u desetom gemu.

Na taj niz dobrih poteza  Sabalenka je nadovezala tri gema na početku trećeg seta i tada je djelovalo da je slomila otpor Ribakine. Ruska teniserka koja igra za Kazahstan bila je u veoma teškoj situaciji, ali joj je njen tim dao energiju da se vrati u meč - pronašla je nivo igre koji joj je falio tokom prethodnih pola sata, osvojila pet uzastopnih gemova i zatim stigla do trofeja.

Ribakina je prethodno osvojila grned slem 2022. godine, kada je bila najbolja na Vimbldonu. Prije nekoliko mjeseci osvojila je Završni masters, a pehar na Australijan openu je potvrda da je od polovine 2025. godine do danas ona najbolja igračica na planeti.

Ribakina se vraća na treće mjesto WTA liste, a sada ima manje od 370 bodova zaostatka za Igom Švjontek.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Jelena Ribakina Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC