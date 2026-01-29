logo
Da li je Sabalenka opsovala Ukrajinku? Svet bruji o ovom snimku, uhvatili je u TV prenosu

Da li je Sabalenka opsovala Ukrajinku? Svet bruji o ovom snimku, uhvatili je u TV prenosu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Pogledajte snimak i procijenite da li je Arina Sabalenka opsovala Elinu Svitolinu iz Ukrajine.

Da li je Sabalenka opsovala Svitolinu Izvor: Eurosport/Screenshot

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u finale Australijan opena tako što je danas pobijedila Elinu Svitolinu iz Ukrajine (6:2, 6:3), a i ovoga puta u fokusu je to što se njih dvije nisu pozdravile. U pitanju je odluka koju je Svitolina donijela još 2022. godine, od početka sukoba u Ukrajini, tako da se ne rukuje ni sa jednom protivnicom iz Rusije i Bjelorusije.

Ovoga puta vidjeli smo i upozorenje na samom stadionu, da neće doći do pozdrava, a kada je Sabalenka osvojila poslednji poen Svitolina se samo okrenula i otišla da pokupi svoje stvari, poslije čega je izašla sa terena.

Pogledajte

00:43
Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Ono što je privuklo pažnju je da je Sabalenka nešto rekla dok je prilazila mreži, odnosno sutkinji u stolici, a kako su navijači na društvenim mrežama pročitali u pitanju je bila psovka. Navodno, Sabalenka je rekla na engleskom "je** se" ("F*ck you"), a da li je to bilo upućeno navijačima, protivnici ili sutkinji - to nije poznato. Pogledajte i na izdvojenom snimku kako je to izgledalo i da li je Sabalenka zaista opsovala:


Inače, Arina Sabalenka je imala i jedan sukob sa sutkinjom iz Švedske tokom meča, dok je na konferenciji za medije upitana i za svoj pozdrav sa Elinom Svitolinom.

Nije željela Bjeloruskinja da od toga pravi bilo kakvu dramu i objasnila je da je u pitanju odluka koju su Svitolina i njene koleginice donijele, a ne ona, dok je upitana i za "psovku na mreži". Konkretno, novinari su htjeli da čuju od nje da li je još nešto rekla, ali se Sabalenka "odbranila" od tog pitanja.

"Ne, ne... Ništa nisam rekla. Rekla sam samo hvala sutkinji i to je to", dodala je Sabalenka.

Vidjećemo u subotu protiv Elene Ribakine da li će uspjeti da dođe do svog trećeg pehara na Australijan openu, odnosno do svog petog ukupno.

