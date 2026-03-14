"Sabalenka to igra isto kao Đoković": Navratilova otkrila šta je Arina "ukrala" od Novaka

Legendarna teniserka Martina Navlatilova uporedila je igru Arine Sabalenke sa igrom Novaka Đokovića

Bjeloruskinja Arina Sabalenka zakazala je finalni susret sa Elenom Ribakinom, baš kao na prvom grend slemu u sezoni. Na Australijan openu Kazahstanka je bila bolja, ali prva teniserka svijeta sada ima priliku da osvetu. U prilog tome govorila je i legendarna Martina Navratilova, koja je istakla sigurnost Beloruskinje, naročito u taj-bruku i dodala da samopouzdanje koje ima u tim momentima neodoljivo podsjeća na Novaka Đokovića.

Sabalenka igra sjajno od početka sezona, pa je tako privukla pažnju i Marine Navratilove koja je morala da pohvali mlađu koleginicu. Ono što je posebno privuklo pažnju Čehinje jeste činjenica da prva teniserka svijeta u najvažnijim trenucima igra isto kao Novak Đoković. Nema sumnje da je srpski teniser imao uticaja u tome, s obzirom na to da tokom čitave karijere, a posljednjih godina intenzivno, daje savjete mlađim kolegama.

Sabalenka na terenu izgleda izdržljivije od rivalki, spremnije, a ponekad i viže željna da ostvari uspjeh. Međutim, pred njom neće biti lak zadatak na Indijan Velsu, pošto će za rivalku imati zaginu dana mlađu Ribakinu. "Njena servis igra je odavno na visokom nivou i upravo to je omogućilo da se njena igra podigne, jer kada servis nije stabilan, to može negativno uticati na ostatak igre", započela je Navratilova za "Sky Sports".

"Čak i kada promaši prvi servis, drugi je vrlo pouzdan. Odigrala je odličan drugi set i upravo joj je to omogućilo da osvoji meč. Postizala je bolje procente na drugom servisu", dodala je.

Međutim, ono što je Navratilovu zaista impresioniralo bio je Sabalenkin učinak u taj-brejkovima, uporedivši je sa starim Novakom Đokovićem: "Ali, čovječe, ona je poput Đokovića iz najboljeg perioda kada su u pitanju taj-brejkovi - jednostavno ne promašuje. To tjera protivnice da igraju bolje, a Sabalenka na njih vrši veliki pritisak, one znaju da ona želi da se igra odvija u taj-brejku. Upravo to i želi", rekla je Navratilova.