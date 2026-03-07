Bivši pao sa 23. sprata, pa smuvala oženjenog: Arini Sabalenki dvije žene nikad neće oprostiti

Arina Sabalenka je prije vjeridbe sa Jorgosom Frangulisom bila u vezi sa mnogo starijim hokejašem koji je stradao tako što je pao sa 23. sprata hotela u Majamiju. Zajedničko za obje veze je što su njih dvojica bili oženjeni u trenutku kada su upoznali Sabalenku.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka udaće se sa brazilskog milionera Jorgosa Frangulisa koji ju je prije nekoliko dana zvanično vjerio pred početak Indijan Velsa. Njih dvoje su u vezi od aprila 2024. godine, kada su upoznali tokom jedne trke Formule 1, a vrlo brzo su i ozvaničili svoju vezu i redovno se zajedno pojavljuju u javnosti.

Ono što može da se primijeti je i da je Sabalenka pronašla formu od kada je srećno zaljubljena, pošto prethodno nije imala sreće u ljubavi. Kao što je poznato, Sabalenka je tri godine bila u vezi sa bivšim ruskim hokejašem Konstantinom Kolcovim, a onda je prekinula s njim, malo prije nego što je svijet saznao da je stravično poginuo u martu 2024. godine u Majamiju. Ni kriva ni dužna, Sabalenka je zbog toga bila u fokusu javnosti.

Konstantin Kolcov pao je sa terase 23. sprata u Majamiju i preminuo i sumnja se da je u pitanju samoubistvo, što nije potvrđeno. Njegova bivša supruga Julija Mihailova je medijima u Bjelorusiji ispričala da je Kolcov "vjerovatno bio veoma pijan" prije kobnog pada, dok su kraj njega u hotelskoj sobi i pronađene prazne flaše, ne i oproštajna poruka.

"Vjerovatno je bio veoma pijan. Nažalost, hokejaši nekad to rade. Prazne flaše alkoholnog pića nađene su u sobi u kojoj je odsjeo. Soba je imala balkon koji gleda na okean i vjerovatno Konstantin nije imao kontrolu nad sobom... I dalje imamo stari porodični kompjuter i pristup njegovom mejlu. Znala sam šifre i uspjela sam da otvorim neke mejlove. Konstantin je imao rezervisane apartmane na drugim lokacijama, iznajmio je automobil na duže vrijeme... Ukratko, nije imao namjeru da umre. Naravno da svašta može da vam padne na pamet, ali nije bilo znakova tragedije", rekla je bivša supruga Konstantina Kolcova koja je sa njim imala troje djece - Danijela (20), Aleksandra (20) i Stefana (18) - prije nego što je Sabalenka ušla u njihov život.

Kolcov, koji je u trenutku smrti imao 43 godine, ostavio je zbog Sabalenke dugogodišnju suprugu i planirao je novi život sa ovom teniserkom, međutim ona ga je ostavila neposredno prije njegove smrti.

Htio da se pomiri sa Sabalenkom?

Nezvanične informacije govorile su da je Konstantin Kolcov došao u Majami s namjerom da se pomiri sa Arinom Sabalenkom, međutim tokom svog boravka u SAD saznao je da ima novog dečka. U tom trenutku niko nije znao o kome se radi, pričalo se o Grigoru Dimitrovu, da bi se na kraju ispostavilo da je u pitanju Jorgos Frangulis.

"Konstantinova smrt je nezamisliva tragedija, a iako nismo više bili zajedno, srce mi je slomljeno. Molim vas da poštujete moju privatnost i privatnost njegove porodice u ovom teškom trenutku...", napisala je Bjeloruskinja na svom Instagramu nakon što se danima pričalo o njoj i njenom gubitku, kada niko nije ni znao da Konstantin Kolcov više nije njen dečko, pošto je veza završena prije nego što je došla u SAD.

Sabalenka opet smuvala oženjenog

Jorgos Frangulis, uspješni brazilski biznismen grčkog porijekla poznat je kao direktor "Oukberija", kompanije koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane, sponzor je Formule 1, dok je od nedavno u poslu i sa Novakom Đokovićem.

Ono što je posebno interesantno u čitavom slučaju je da je Frangulis bio oženjen kada je uplovio u vezu sa Sabalenkom. Navodno, čim je supruga saznala za Sabalenku, podnijela je zahtjev za razvod. Nakon što su osvanule fotografije bjeloruske teniserke s biznismenom, oglasila se njegova supruga Beh Armentano. Kako je prenio Dejli mejl, ona je na pitanje jednog teniskog fana da li joj je "Sabalenka uništila brak" odgovorila: "Udata sam za Jorgosa, ali tražiću razvod. Oni su u vezi još od Kalifornije", odgovorila je.

Javnost se u međuvremenu nije previše bavila privatnim životom Jorgosa Frangulisa, ali pretpostavlja se da zakonski više nije u braku za Beh Armentano, pošto je zaprosio Arinu Sabalenku i planira zajednički život sa njom, dok nije još poznato kada će se dogoditi vjenčanje.

Svi gledaju u Sabalenkin prsten

Pred početak Indijan Velsa Jorgos Frangulis je kleknuo pred Arinu Sabalenku i zaprosio ju je, a njena objava dobila je stotine hiljada lajkova - između ostalog čestitali su joj i Novak i Jelena Đoković sa kojima je u odličnim odnosima, čak su jedno vrijeme i izlazili zajedno.

Ekspert za dijamante Nik Ajrlend utvrdio je da prsten vrijedi oko 1.400.000 dolara, pa čak možda i malo više od toga.

Nešto skromnija procjena kaže da prsten vrijedi između 500.000 i 800.000 dolara, a to tvrdi Rustin Jasavoljan, direktor kompanije Masina Diamonds.

"Ovalni dijamanti su u posljednjih nekoliko godina postali izuzetno popularni zbog svog izduženog oblika. Njihova posebnost je što djeluju veće nego dijamanti iste karatne težine okruglog oblika, pa zauzimaju mnogo prostora na prstu", objasnio je ovaj juvelir koji očigledno ima iskustva sa prstenjem sličnog izgleda.

Za sada se spekuliše i da bi kuma mogla da bude Paula Badosa, španska teniserka s kojom je Arina Sabalenka u sjajnim odnosima, a često i provode odmore zajedno.

