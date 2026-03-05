Sabalenkin vjerenički prsten košta 1.000.000 dolara? Otkriveni detalji nakita sa ruke Bjeloruskinje

Prsten koji je dobila Arina Sabalenka vrijedi milion američkih dolara, tvrde pojedini juveliri i stručnjaci za drago kamenje.

Najbolja teniserka na svijetu Arina Sabalenka uskoro će se udati za biznismena Jorgosa Frangulisa, a o njenom vjereničkom prstenu danima se priča širom planete. Prstenom koji ne skida sa ruke već se oduševio najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, a kada čujete koliko košta...

Detalje o spektakularnom prstenu otkrila je Izabela Grutman, osnivačica i direktorka kompanije ISA Grutman Jewelry, koja je zajedno sa Frangulisom mjesecima radila na dizajnu ovog luksuznog komada nakita. Centralno mjesto na prstenu zauzima ovalni dijamant, dok su u nakit uklopljeni i smaragdi - jer je to omiljeno drago kamenje slavne teniserke. Kada smo vidjeli kako to sve izgleda kada je spojeno, ekspert za dijamante Nik Ajrlend utvrdio je da prsten vrijedi oko 1.400.000 dolara, pa čak možda i malo više od toga. Nešto skromnija procjena kaže da prsten vrijedi između 500.000 i 800.000 dolara, a to tvrdi Rustin Jasavoljan, direktor kompanije Masina Diamonds.

"Ovalni dijamanti su u posljednjih nekoliko godina postali izuzetno popularni zbog svog izduženog oblika. Njihova posebnost je što djeluju veće nego dijamanti iste karatne težine okruglog oblika, pa zauzimaju mnogo prostora na prstu", objasnio je ovaj juvelir koji očigledno ima iskustva sa prstenjem sličnog izgleda.

Neki drugi juveliri su iznijeli daleko skromnije procejne. Po njihovom mišljenju vjerenički prsten koji je dobila Arina Sabalenka vrijedi između 250.000 i 500.000 dolara, a ima i onih koji tvrde da je njegova realna cijena između 80.000 i 100.000 dolara. Pravu cijenu vjerovatno nikada nećemo ni saznati, jer ovakav komad nakita nije za prodaju i svakodnevnu upotrebu.

Jorgos Frangulis je želio nešto unikatno i dobio je baš to, a Arina Sabalenka je nekoliko puta u javnosti isticala da joj je vrijeme za udaju - i njoj će se uskoro ispuniti želja. Možemo samo da pretpostavimo kakva će biti svadba uspješnog biznismena i najbolje teniserke, pošto je očigledno da oboje uživaju u luksuzu. Naravno, očekujemo i da Novak Đoković bude glavna zvijezda na vjenčanju svojih prijatelja, koleginice sa teniskog terena i poslovnog partnera.