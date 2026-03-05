logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alarm u Aston Martinu: Alonso i Strol odbijaju da voze zbog rizika po zdravlje

Alarm u Aston Martinu: Alonso i Strol odbijaju da voze zbog rizika po zdravlje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Šef Aston Martina Adrian Njui oktiro je probleme koje ima njegov tim uoči početka nove sezone Formule 1

Problemi u Aston Martinu pred početak sezone Formule 1 Izvor: Křenek Jiří / profimedia.com / Profimedia

Šef Aston Martina Adrian Njui (67) donio je vrlo loše, čak uznemirujuće vijesti pred početak nove sezone Formule 1. Uoči trke za Veliku nagradu Australije, umjesto standardnog uzbuđenja, nastupilo je razočaranje i zabrinutost.

Vozači tima Fernando Alonso i Lens Strol strahuju od trajnog oštećenja nerava, a razlog za to su vibracije na bolidu. Problemi sa novom Hondinom pogonskom jedinicom u timu pojavili su se već tokom testiranja u Bahreinu prošlog mjeseca, a Adrian Njui je priznao da završetak svih 58 krugova na nedjeljnoj Velikoj nagradi Australije u Melburnu nije realan scenario.

Fernando Alonso i Lens Strol ograničeni su u vožnji zbog prekomjernih vibracija koje se prenose kroz bolid. "Moraćemo ozbiljno da ograničimo broj krugova koje ćemo voziti u trci dok ne otkrijemo uzrok vibracija i ne riješimo problem na samom izvoru", rekao je Njui na konferenciji za medije.

"Te vibracije koje se prenose na šasiju izazivaju određene probleme sa pouzdanošću: otpadaju retrovizori, zadnja svjetla i slične stvari, čime trenutno moramo da se bavimo. Ali mnogo veći problem je to što se vibracije na kraju prenose i na prste vozača. Fernando smatra da ne može da vozi više od 25 krugova zaredom, jer bi u suprotnom rizikovao trajno oštećenje nerava na rukama. Lens, s druge strane, vjeruje da ne može da izdrži više od 15 krugova prije nego što dođe do te granice."

Njui nije izgubio povjerenje u Hondu, iako su problemi očigledni, a sezona u najavi "propala". "Da li vjerujem našim partnerima i Hondinoj sposobnosti da povećaju snagu motora i učine ga konkurentnim? Apsolutno. Imaju dokazanu istoriju uspjeha i imamo potpuno povjerenje u njih."

Predsjednik Honde Kođi Vatanabe dodao je: "Molimo za strpljenje dok nastavljamo da radimo na tome da u potpunosti otključamo potencijal performansi. Inženjeri Honde i Aston Martina rade veoma blisko kao jedan tim na razvoju i procijeni više mogućih rješenja za ovaj problem. Naravno da želim da se sve ubrza, ali u ovom trenutku je veoma teško reći kada i na koji način će to biti riješeno", pojasnio je situaciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Formula 1 Fernando Alonso

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC