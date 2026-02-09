Ralf Šumaher se ponovo ženi: Ovoga puta pred oltar staje s muškarcem

Bivši vozač Formule 1 Ralf Šumaher vjenčaće se po drugi put, sada će na ludi kamen stati sa partenrom Etjenom Buske-Kasanjom.

Bivši vozač Formule 1 Ralf Šumaher (50), brat proslavljenog Mihaela, ponovo će se oženiti. Nakon to se nedavno razveo od supruge Kore, sad je na pomolu novi brak - ovog puta sa partnerom Etjenom Buske-Kasanjom (36). Par je u romantičnom odnosu već 19 mjeseci, a sada su riješili da odu korak dalje i stanu pred oltar.

Vijest da su se verili odjeknula je svjetskim medijima, a kako prenosi "Daly Mail" unijela je i radosti u dom Šumahera. A, posebnu pažnju privukao je i komentar bivše suparnike Kore, koja je paru uputila iskrene čestitke. "Stiven (novi Korin partner) i ja želim Ralfu i Etjenu sve najbolje i mnogo sreće", rekla je bivša supruga, te mnogi vjeruju da je par i pored burnog razvoda, na kraju ostao u dobrim odnosima.

Poruka je posebno važna jer njemački mediji tvrde da Korin nije imala kontakt sa bivšim suprugom godinama, ni sa njim, ni sa njihovim sinom Dejvidom koji ima 24 godine. Par koji se vjenčao 2001, na raskošnoj ceremoniji u Salcburgu, u braku je bio 13 godina. Međutim, godine zajedničkog života su se pretvorile u pakao koji su mediji pomno pratili, tako je Kora javno spalila vjenčanicu i poslala bivšem suprugu poruku da je ostavi na miru, kako bi mogla da odmori od njega.

Takođe, nakon objavljivanja da je u vezi sa muškarcem, Kora je javno prokomentarisala odabir supruga i tom prilikom konstatovala da je "protraćila najbolje godine".

Nakon razvoda Kora je nekoliko puta u javnosti govorila o braku sa Šumaherom. Posebno nakon glasina da je njihov odnos bio predstava. Takođe se vjerovalo da su supružnici postigli desetogodišnji ugovor, o kojem je Kora javno govorila: "Bila bih bogata dosad da je to bio slučaj", rekla je jednom prilikom.

Neizbježno pitanje bilo je i da li je ikad primijetila bilo šta sumnjivo tokom braka: "Naravno da sam pitala nekoliko puta... Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila život ni za kakav novac", otkrila je.

Gdje će se održati venčanje?

Prema informacijama ceremonija je planirana na jugu Francuske, a slavlje u San Tropeu, gdje par i živi veći dio godine. Ideja je da svečanost traje čak tri dana, saznao je "BILD". "Pa, ovo je iznenađenje. Ralf je, parafrazirajući Oskara Vajda, znao da kaže kada su se drugi ženili drugi put: 'Ko se drugi put oženi, ne zaslužuje prvi razvod'", rekla je jedna od sagovornica za njemački list.

Kad je u pitanju odnos sa bratom, Ralf je takođe bio uzdržan kada je govorio o stanju legendarnog vozača i nagovijestio je da se on udaljio od porodice, rekavši za Bunte 2023. godine: "Nažalost, ponekad život nije pravedan. Moramo to da prihvatimo. Kada vidim Đinu-Mariju i Mika, srce mi se raduje. Ako neko iz porodice zatraži moj savjet, tu sam. Oni slijede sopstveni put", rekao je.

