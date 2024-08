Šumaherova bivša očajna otkako je saznala da je gej: Bilo je glasina, ali on je pričao da sam luda!

Bivša žena Ralfa Šumahera oglasila se nakon što je njen bivši muž objavio da je gej.

Izvor: A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

"Najljepša stvar u životu je kada imate pravog partnera kraj sebe, sa kojim možete da podijelite sve", napisao je Ralf Šumaher na Instagramu kada je objavio da je gej i ozvaničio svoju vezu sa partnerom Etjenom. Ubrzo je dobio podršku od jedne bliske prijateljice, a javio se i sin David da ga podrži. Ipak, nisu svi tako oduševljeni njegovim potezom...

Bivša supruga Kora sa kojom ima sina Davida sada je govorila za "Der Špigel" i istakla da je tokom braka sa njim bilo mnogo glasina da je gej. Ona je pokušala da razgovara sa njim o tome, ali je njemački vozač to uvijek negirao i isticao da joj je potrebna psihološka pomoć.

"Voljela bih da me Ralf uključio ili barem uradio nešto da budem dio njegove odluke, to bi bio znak poštovanja. Tokom njegove karijere u Formuli 1 bilo je mnogo glasina. Zamolila sam ga da pojasni je li ono što se priča istina, ali on je to uvijek poricao i govorio mi da sve umišljam i da mi treba psihološka pomoć. Kad se autovao, bilo je to poput uboda nožem u srce. Autovanje uvijek utiče na okolinu, uključujući i bivšu ženu s kojom ste dobili dijete. Danas osjećam kao da me u braku iskorištavao i kao da sam potraćila svoje najbolje godine. Postavljam sebi puno pitanja. Je li bio iskren prema meni? Ima još i nešto važnije, voli li me? Slijepo sam mu vjerovala i njegova je riječ bila zakon za mene", rekla je Kora Šumaher. Ovo je ona:

Ovo je ona:

Za razliku od bivše supruge, sin David koji je sa majkom u lošim odnosima je odmah stao uz oca. "Tako sam srećan što si napokon pronašao nekog s kim možeš da se osjećaš ispunjeno, srećno i zaštićeno, bez obzira na to je li to muškarac ili žena. Tata, u potpunosti stojim iza tebe, želim ti sve najbolje i čestitam ti na tome", napisao je David Šumaher.

Porodica Šumaher je sa Korom u lošim odnosima otkako je ona riješila da zarađuje tako što će da prodaje svoje provokativne slike i videe na platformi "Only fans".

(MONDO)

