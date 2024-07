Šumaher objavio da je gej, a oženio "plejboj" zečicu: Sin okrenuo leđa zbog golišavih fotki, cijela familija u strahu

Cijela Njemačka priča o "autovanju" vozača Formule 1 Ralfa Šumahera.

Bivši vozač Formule 1 Ralf Šumaher (49) javno je objavio da je gej. Mlađi brat daleko poznatijeg Mihaela Šumahera je na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojim dečkom Etjenom, gdje je otkriveno i da veza traje najmanje dvije godine, što je iznenadilo njemačku javnost.

"Najljepša stvar u životu je kada imate pravog partnera kraj sebe, sa kojim možete da podijelite sve", napisao je Ralf Šumaher na Instagramu gdje stižu samo čestitke od prijatelja, gdje se čini da su samo oni najbliži znali istinu. S druge strane, navijače je ova informacija zatekla, pošto se u medijima čak nikada nije ni spekulisalo o njegovom opredeljenju, štaviše više od decenije bio je u uspješnom braku.

Ralf Šumaher je 2001. godine oženio Koru Brinkman i njih dvoje su bili u braku sve do 2015. godine. Sa njemačkom manekenkom ima sina Davida Šumahera (22) koji takođe pokušava se "progura" u moto-sportu poput svog oca i strica. Za sada mu, nažalost, ne uspijeva kao što je rođaku Miku Šumaheru.

Što se tiče Kore Šumaher, ona se još nije oglašavala nakon Ralfove objave, a u njemačkoj javnosti poznata je po golišavim fotografijama. Atraktivna njemačka manekenka se skidala za "Plejboj" dok je poslije toga počela da svoje fotografije prodaje na sve popularnijoj platformi "OnlyFans" i od toga lijepo živi.

"Volim svoje tijelo i zašto ga ne bi pokazivala drugima? Imam 46 godina i još uvijek se osjećam vrlo ugodno u svojoj koži. Zašto ne bih s javnošću podijelila jednu ili dvije fotografije u toplesu?", upitala se Kora Šumaher u razgovoru za njemačke medije pošto je otkriveno da ozbiljno zarađuje", pričala je ona.

Kada je sin David čuo za to, objavio je da neće pričati sa njom, ali ga nije slušala:

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti. Prošlo je više od godinu dana od kada sam ga posljednji put vidjela i razgovarala sa njim. Prošle godine sam jednom smjela da dođem na njegovu trku. Još uvijek me jako boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto", rekla je Kora i dodala: "Voljela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dijete. Uvijek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvijek me može nazvati."

U međuvremenu, Kora Šumaher je bila i dio jednog njemačkog rijalitija zbog kog je čitava porodica drhtala. Plašili su se da će Kora otkriti porodične tajne o stanju Mihaela Šumahera u koje je svakako upućena. Čak i pored posebnih klauzula, porodica je strahovala da će se Kora "izlanuti" u australijskoj džungli jer je osvetoljubiva od rastanka sa Ralfom.

Podsjetimo, Mihael Šumaher već deset godina nije viđen u javnosti. Od nesreće na Alpima, kada je povrijedio glavu tokom skijanja, niko ga nije vidio i o njegovom stanju kruže razne teorije jer prijatelji ne žele eksplicitno da kažu kako je.

"Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. NIkakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina. Da li žalim što ga nisam vidio odmah poslije nesreće? Naravno, žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebalo je da odem odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas poslije nesreće. To me je jako pogodilo, možete samo da zamislite. Ali, na kraju sam morao da to pustim i da se oprostim od Mihaela", ispričao je Vili Veber koji je godinama vodio brigu o Šumiju i kome njegova supruga Korina ne dozvoljava da ga vidi.

"I poslije tri-četiri godine kasnije, ljudi koji me prepoznaju su me zaustavljali i pitali da li sam njegov bivši agent i pitali su me za njegovo zdravlje. Prestao sam da im objšanjavam i pomislio - zašto mene niko ne pita kako sam? Pomirio sam se sa tim da je gotovo, da ne razmišljam o tom sr**u".