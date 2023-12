Šumaherov rođeni brat progovorio: Nedostaje mi stari Mihael!

Ralf Šumaher progovorio je o svom bratu Mihaelu Šumaheru.

Izvor: GERO BRELOER / AFP / Profimedia

Mihael Šumaher (54) doživio je užasnu nesreću na skijanju 29. decembra 2013. godine. Za nekoliko dana biće tačno 10 godina od tog kobnog dana i još uvek nema pravih detalja u vezi legendarnog vozača Formule 1. Sada je o svemu tome progovorio i njegov rođeni brat Ralf.

Ni on nije htio da otkriva previše o Šumiju. "Nedostaje mi stari Mihael. Život ponekad nije fer. On je često imao sreće u životu, ali je onda došla ova tragčna nesreća", rekao je Ralf u intervjuu za "Bild".

O stanju Mihaela i šta se tačno dešava sa njim pravih informacija nema. Uglavnom su to spekulacije. "Uspjeli smo da uradimo mnogo stvari zahvaljujući modernoj medicini, ali još nije kao što je bilo prije. Mogu da kažem i da je mene ta nesreća pogodila, baš užasno iskustvo", zaključio je Ralf Šumaher koji se takmičio u Formuli 1 od 1997. do 2007. godine.

Poslednje informacije o Mihaelu dao je njegov prijatelj Žan Tod. "Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i djeca. Oni ga štite. Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da dijelim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo prije 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1", objasnio je Tod nedavno.

Hoće li se ikada saznati pravo stanje Mihaela Šumahera? To je pitanje na koje odgovor čeka cijeli svijet...

