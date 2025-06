"Zastave Mađarske, a mi smo Srbi!" Otac Miloš Kerkeza psovao Nijemce

Fudbaler Miloš Kerkez iako poreklom Srbin igra za reprezentaciju Mađarske. Zbog zastava te dvije zemlje njegov otac je psovao Nijemce.

Reprezentativac Mađarske Miloš Kerkez ovog ljeta će preći u Liverpul i time napraviti jedan od najzanimljivijih transfera ovog ljeta, ali mnogo više pažnje privukla je njegova promena nacionalnog tima. Iako je Srbin i rođen u Srbiji, Miloš igra za selekciju Mađarske.

Gostujući u jednom podkastu pored svog sina Miloša, Sebastijan Kerkez je objasnio kako se oni i dalje izjašnjavaju kao Srbi, a kako je zbog istaknutih zastava Mađarske psovao Nijemce koji su došli da pregovaraju oko transfera. Bilo je to kada je Volfsburg želio da angažuje lijevog beka koji je danas među najboljima na svijetu.

"Zove agencija naša tadašnja, imali su čovjeka koji je zadužen za Njemačku. Zakaže sastanak sa Volfsburgom, a meni dolazi Li Dajks iz Brentforda. Kažem mu ne možeš ti meni tako, dva dana prije. Ja ga nešto ne volim. Došao mi par puta u kuću taj Nijemac, ja svakoga dočekam u kuću, nisam ga na keca... Nije mi legao, vidi se da je loša roba. Nije čista, znaš, loša. I ja brate ulazim unutra na aerodrom, Migel, Alesandro, ta dva pacova iz Njemačke što su radili sa njima i ta tri Nijemca. Sve tu u fulu, ja ulazim, ja šmekam, namješten stadion Volfsburga, mađarska zastava okolo, sve u fulu. Ja šmeknuo, sve tap, tap, tap. A on kući (pokazuje na Miloša, prim.aut.)", počeo je priču Kerkez u podkastu "Indirektno".

"Pita 'Gdje je Miloš?'. Taj iz Volfsburga, sportski direktor. Ja kažem kulturno sada ne možeš dovesti Miloša. Pa kaže to je tata njegov, al‘ kažu nas tata ne interesuje, mi smo tu zbog Miloša. Joj brate, ja bih ga već za gušu, kako je to rekao. Ja ovog go***nara ne mirišem što radi u agenciji, g***r veliki. I dešava se, puštam ja njega da priča, priča 15 minuta, kako je Volfsburg vau grad, kako je sponzor, 50.000 ljudi, a mene boli k***c. Razumiješ? On priča 50.000 ljudi radi u fabrici, ja ga pustim. U međuvremenu pišem Milošu 'Spremi se, sad ću doći po tebe.' A on ne voli nigdje, ja kažem 'Spremi se, ne mogu da urlam'. Meni treba 20, 25 minuta od aerodroma Sjeverni Amsterdam da odem do njega, 25 nazad, 50 minuta", dodao je Sebastijan.

"I ja ovom kažem, 'Evo Miloš mi se javio, hoćete li da ga dovedem', i ja odem kola po Miloša, vratim se, oni unutra... Oni na njemačkom, Miloš priča njemački, ja isto, ali ja pričam onaj bauštelski. I oni tu pusa, pusa. Poljubimo se sa svima, i on hepi, znaš. Sjedaju, sve, i ja kažem mogu li ja nešto da kažem. Ja kažem, 'Čim smo ušli unutra odmah si me uvrijedio, i ja pričam njemački...‘ Mislim da to nije u redu, ne može tako, arogantno ponašanje. Prvo se niste dobro pripremili, stavili ste zastavu, mi Srbi.' Ovaj pacov nije dobro pripremio, što ste zakazali sastanak... ‘Mi smo javili prije dvije nedjelje‘, kažu Nijemci. Znači pacov nije lijepo rekao... Ne mogu da ga gledam očima. Ja mu kažem, 'Znate ko je Miloš Kerkez? Ja'. Kažem Milošu 'Marš napolje'. I on ustane i ode napolje. Ova dvojica ćute, ne smiju 'a' da kažu. Ja sam Miloš Kerkez. Toliko si me uvrijedio, slušam te 20 minuta, pričaš mi o Volfsburgu, gradu, 50.000... A mene boli k***c", zaključio je Kerkez.

Kako je Srbija ispustila Miloša Kerkeza?

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina", rekao je Sebastijan i dodao: "Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare, neki im oni igraju za reprezentaciju, on neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo da dođemo".

Otac fudbalera koji će napraviti transfer iz Bornmuta u Liverpul tvrdi da je njegova porodica samo jednom kontaktirana iz Fudbalskog saveza Srbije. "Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju", zaključio je Sebastijan Kerkez.