Miloš Kerkez ide u Real Madrid? Srbija ga ispustila, ali će i Liverpul

Sjajni lijevi bek Bornmuta Miloš Kerkez mogao bi da pređe u Real Madrid ovog ljeta i da odjavi Liverpul.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Mađarski reprezentativac Miloš Kerkez jedan je od najtraženijih fudbalera ovog ljeta, a taman kada se činilo da će ostati u Engleskoj i zaigrati za Liverpul - djeluje da bi mogao da ga "ukrade" Real Madrid. S obzirom na to da "kraljevski klub" dovodi i Trenta Aleksander-Arnolda iz Liverpula, ovo bi bio još jedan ozbiljan udarac u lice šampionu Engleske.

Kako piše španska "Marka", budući trener Real Madrida Ćabi Alonso oduševljen je igrama i fizikalijama momka iz Vrbasa, pa bi tako nesuđeni reprezentativac Srbije mogao da obuče dres najvećeg kluba na svijetu.

Na toj poziciji Real Madrid ima Ferlana Mendija i Frana Garsiju, koji se nisu baš proslavili ove sezone, a čini se da su odustalli od Alfonsa Dejvisa (Bajern Minhen) koji je potpisao novi ugovor. Samim tim, Realu je rečeno da se okrene nekim drugim rješenjima, pa je tako sada u prvi plan izbio upravo Miloš Kerkez.

"Mladi defanzivac, koji je ove sezone briljirao pod vođstvom trenera Andonija Iraole, privukao je veliku pažnju svojim izvanrednim nastupima. Sa svojih 21 godinu, njegova energija i defanzivna stabilnost učinili su ga jednim od najboljih u Premijer ligi. Njegove odlične igre nisu prošle nezapaženo, pa je Real Madrid zainteresovan za njegovu kupovinu. Kraljevski klub želi da pojača svoju defanzivu, a ovaj mladi igrač bi mogao da bude ključni deo njihovih planova za budućnost", piše španska "Marka".

Miloš Kerkez (21) je inače ove sezone odigrao 37 utakmica za Bornmut Miloš Kerkez (21) je inače ove sezone odigrao 37 utakmica za Bornmut i zabilježio je dva gola i šest asistencija, a inače je od leta 2023. u Engleskoj. Igrao je prvo u rodnom Vrbasu, pa Kuli, a zatim u mlađim kategorijama u Mađarskoj i Austriji. Poslije odlaska u Milan 2021, brzo je prešao u AZ Alkmar, koji ga je za samo jednu sezonu unovčio za 18 miliona evra.

Inače, Kerkez je davno odlučio da ne igra za Srbiju, nego za Mađarsku, a razlog su otac i baka, kao i to što je najveći dio svog omladinskog staža proveo u Mađarskoj.

"Mađarska je uvijek bila prva! To su hteli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", rekao je on.