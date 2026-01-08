Nemanja Nedović razbio najbolji tim Evrolige

Strašna šuterska partija Nemanje Nedovića i čak 16 poena za 12 minuta na parketu.

Nakon što su u prvim mečevima novog duplog kola Evrolige savladali Crvenu zvezdu i Partizan, ekipe Valensije i Monaka odmjerile su snage samo dva dana kasnije. Domaćin je bio španski tim, ali se pobjedi radovao gost - koji je do trijumfa (101:92) stigao uz impresivnu partiju Nemanje Nedovića!

Srpski košarkaš je na terenu proveo manje od 12 minuta, a imao je 16 poena, dva skoka, tri asistencije i veoma dobre procente šuta. Na gostovanju dosadašnjem lideru Evrolige bivši košarkaš Crvene zvezde šutirao je 2/3 za dva i 4/5 za tri poena! Jedini efikasniji od njega u dresu Monaka bio je Alfa Dijalo, sa poenom više, ali skoro 16 minuta više na parketu.

Monako je meč protiv Valensije prelomio u drugoj dionici, koju je riješio u svoju korist dvocifrenom razlikom i sa opipljiom prednošću otišao na poluvrijeme. U nastavku utakmice tim Vasilisa Spanulisa odbranio je stečeni kapital, pa će nakon 21. kola Evrolige biti u samom vrhu - možda na diobi prvog mesta, možda na drugoj poziciji zajedno sa Valensijom.

Mnogo toga u vrhu tabele zavisiće od utakmica koje se igraju u petak. Žalgiris čeka Crvenu zvezdu, Olimpijakos će na svom terenu igrati protiv Bajerna, Barselona će biti domaćin Partizanu, u Španiji igraju Baskonija i Asvel, dok će Olimpija u Milanu sačekati Anadolu Efes.

Rezultati mečeva Evrolige u četvrtak uveče:

Dubai - Fenerbahče 92:81

Panatinaikos - Virtus 84:71

Valensija - Monako 92:101

Real Madrid - Makabi Tel Aviv







