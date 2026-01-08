logo
U Grčkoj možete da se kladite da se Željko Obradović vraća u Panatinaikos

U Grčkoj možete da se kladite da se Željko Obradović vraća u Panatinaikos

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović mogao bi naredne sezone opet da vodi Panatinaikos, u kojem je ostavio najdublji trag.

U Grčkoj možete da se kladite da se Željko Obradović vraća u Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Panatinaikos ima malu krizu rezultata, mediji u Grčkoj već pritiskaju turskog trenera Ergina Atamana, a on je izjavio kako će napustiti funkciju koju trenutno obavlja ako ova sezona ne bude trofejna. Mnogi su to shvatili kao signal za rastanak sa Turčinom, ali i priliku da se Željko Obradović vrati na klupu tima iz Atine!

Nakon što je napustio klupu Partizana trofejni trener je rekao da do kraja sezone sigurno neće preuzeti nijedan drugi tim, ali to i nije tema grčkih medija. U toj zemlji raspravlja se da li će Obradović biti trener Panatinaikosa u narednoj takmičarskoj godini - a sada za to postoje čak i kvote u kladionicama.

Zapravo, kladionice u Grčkoj ponudile su kvote za naredni klub najtrofejnijeg evropskog trenera. Na spisku nema Partizana, što bi moglo da znači da Grci ne očekuju Obradovićev povratak na klupu tima u kojem je proveo dio igračke i počeo trenersku karijeru. Sa druge strane, kvota na Panatinaikos je samo 2,00 - što bi trebalo da znači kako su velike šanse da se opet ukrste putevi srpskog trenera i grčkog tima.

Kladionice nude još i Olimpiju iz Milana (6,00), PAOK (7,00), Dubai i Makabi iz Tel Aviva (8,00), Hapoel iz Tel Aviva (11,00)... Zanimljivo, ne nudi se opcija povratka na klupu Partizana iako je jasno da bi ogroman procenat navijača crno-bijelih želio upravo to.

Podsjećamo, Željko Obradović je od 1999. do 2012. godine vodio Panatinaikos, a u tom periodu je osvojio čak pet evropskih titula. Preostale trofeje osvojio je sa ekipama Partizana, Huventuda, Real Madrida i Fenerbahčea. Među navijačima turskog tima Obradović ima kultni status, ali ni taj tim nije ponuđen kao njegova naredna destinacija.

Tagovi

KK Panatinaikos Evroliga Željko Obradović

