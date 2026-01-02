"Svako od nas mora da se pogleda u ogledalo": Pokuševski progovorio o Obradoviću

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski osvrnuo se na odlazak Željka Obradovića.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski već neko vrijeme je van terena zbog povrede i još uvijek čeka na svoju ulogu u timu novog trenera Đoana Penjaroje. U Humsku je stigao zbog Željka Obradovića, a sada će morati da se privikava novu filozofiju. Krilni igrač se prisjetio dešavanja prije ostavke Obradovića i istakao da je zbog njega došao u Partizan i postao bolji igrač.

Za sada mu se dopada ono što Đoan Penjaroja pokušava da implementira, a boljitak se vidio na utakmici protiv Valensije.

"Bio sam na nekim sastancima, bio na treninzima. Sviđaju mi se principi koje pokušava da uspostavi, a koje nije lako za kratko vrijeme usvojiti. Gledao sam utakmicu u Valenciji, ekipa je mnogo bolje igrala. Iako nismo pobijedili, dosta veća energija i angažovanost igrača. Bilo je i grešaka, ali se meni sviđa to što u odbrani više pomažemo jedni drugima, jer smo do sada dosta branili jedan na jedan. Vidio sam da traži da se brže prenosi lopta u polje napada, da budemo slobodni da uzimamo svaki šut koji je otvoren. Ali, prije svega moramo da pazimo loptu, jer nam je to bila boljka već neko vrijeme", rekao je Pokuševski u intervjuu za Meridiansport i dodao:

"Za sada mi se sviđa njegov način treninga i kako pokušava da uspostavi principe. Gaji modernu košarku u smislu detalja i kako treba odbrana da izgleda. Napad jedan na jedan je u današnjoj košarci dosta lakši, jer su igrači napredovali. U svakom timu ima barem jedan koji može maltene uvijek da poentira iz igre jedan na jedan. Na nama je da u odbrani timski učinimo da barem šutevi tih napadača budu teži."

Osvrnuo se na odlazak Željka Obradovića. "Vratiću se na to, na sve poslije utakmice protiv Panatinaikosa. Imali smo nekoliko dana odmora i stvarno nisam vjerovao da će se desiti. Pričali smo Vanja (Marinković) i ja, nismo htjeli to da se desi. Tih nedjelju dana, kada je Željko (Obradović) napustio Partizan, sve smo čitali iz novina. Nismo bili sigurni šta se od nas očekuje. Da ne igramo? Nije realno prema Partizanu. Ja jesam došao ovdje zbog Željka", rekao je u dahu i nastavio:

"Njega volim prije svega kao čovjeka, a onda kao trenera. Koliko god sam imao teških trenutaka sa njim, postao sam deset puta bolji igrač zahvaljujući Obradoviću. To sam mu i rekao na kraju, koliko sam mu zahvalan. Bilo je baš burno. I nimalo prijatno. Svako je imao svoju sliku dešavanja. Jedino što smo mogli da probamo da uradimo je da igramo. Ja sam se povrijedio u prvoj utakmici poslije toga, ali sam vidio koliko je bilo teško momcima. O svemu možemo da diskutujemo, da li neko igra loše, ili se ne ponaša dobro. To postoji svuda. Ali, ne možemo da dovodimo u pitanju želju. Svako od nas mora da se pogleda u ogledalo i preuzme dio krivice."