"Igrači nisu vjerovali u Željkove metode, ovo su nove generacije": Obradovićev asistent otkrio veliki problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pomoćni trener Željka Obradovića Đosep Marija Iksjerdo otkrio da košarkaši, pogotovo mlađi, nisu pristajali na metode najtrofejnijeg trenera Evrope

Đosep Marija Iskjerdo o igračima Partizana Izvor: MN PRESS

Haotična jesen u Partizan pretvorila se u podjednako težak početak zime. Crno-bijeli su poslije burnog odlaska Željka Obradovića upali u još veći problem sa igrom, ali i igračima, iz kojeg nikako da izađu.

Dok se nazire "reset" ekipe Partizana usred sezone, bivši pomoćni trener Đosep Marija Iskjerdo rekao je u intervjuu za radio-emisiju "Tirando a falar" da je pristup igrača, pogotovo mlađih bio veliki problem. Ukratko, oni nisu mogli da razumiju metode Željka Obradovića, uprkos svim pokušajima.

“Vidi, reći ću ti kako je to izgledalo. Sezona nije išla tako dobro kao što smo željeli. Ne pričam ti samo o rezultatima. Imali smo osjećaj kao da gubimo ekipu. Zašto? Jer nekoliko igrača nije vjerovalo u metode Željka Obradovića. Nove generacije i mladi igrači ne daju toliko stvari kolektivu, ulažu veliki trud i rad koji posvećuju individualizmu. Svojim stvarima, svojim šutevima, svojoj odbrani, ali sve ostalo što se tiče cijelog kolektiva i ekipe, kao da im je previše truda. Počeli smo da shvatamo da gubimo ekipu...", rekao je Španac.

Na konstataciju da je bilo očigledno da je malo ko bio spreman da se baca za loptu, Iskjerdo je morao da se saglasi.

"Ne, tačno je. Mogu da nabrojim na prste jedne ruke. Ne mogu da kažem da su to radili svi igrači, jer ne bi bilo fer zaista. Ali mogu da kažem da je bilo malo igrača koji su se bacali za lopte. Ne za Željka, već za Partizan."

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović

