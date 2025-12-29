Željkov pomoćnik otkrio kada je sve puklo u Partizanu: "U svlačionici nam je rekao da je kraj"

Pomoćnik Željka Obradovića Hose Marija Iskjerdo otkrio je u intervjuu jednom španskom radiju u kom momentu se Željko Obradović odlučio za odlazak iz kluba.

Pomoćnik Željka Obradovića u stručnom štabu Partizana Hose Marija Iskjerdo je u radio emisiji "Tirando a falar" otkrio detalje o odlasku trofejnog trenera sa klupe crno-bijelih. Iskjerdo koji je napustio crno-bijele nakon odlaska Obradovića već se oglašavao u španskim medijima, a sada je otkrio da je Obradović imao osjećaj da "gubi ekipu" tokom sezone.

"Vidi, reći ću ti kako je to izgledalo. Sezona nije išla tako dobro kao što smo željeli. Ne pričam ti samo o rezultatima. Imali smo osjećaj kao da gubimo ekipu. Zašto? Jer nekoliko igrača nije vjerovalo u metode Željka Obradovića. Ove nove generacije i ti mladi igrači ne daju toliko stvari kolektivu, daju veliki trud i rad individualizmu. Svojim stvarima, svojim šutevima, svojoj odbrani, ali sve ostalo što se tiče celog kolektiva i ekipe, kao da im je previše truda. Počeli smo da shvatamo da gubimo ekipu", otkrio je Iskjerdo.

Već ranije je otkrio kako je neko vrijeme Obradović sa stručnim štabom razmišljao o odlasku jer nije vidio način da promijeni nešto u timu.

"Mjesec dana prije utakmice u Atini sa Panatinaikosom, pričali smo. Rekao mi je 'ako se ovako nastavi, poslije Atine ćemo da stavimo tačku, kako bi dali vremena novom treneru da spremi i upozna ekipu'. Znate i sami da je poslije te utakmice uslijedio FIBA prozor i mečevi reprezentacija. Onda je došao taj meč sa Panatinaikosom koji smo dobro igrali, vodili smo u većem dijelu utakmice i onda se desila serija od 25:0.

U svlačionici gdje smo bili mi treneri nam je odmah poslije meča rekao da će da podnese ostavku. Od svih nas je zahtjevao da ostanemo i da nastavimo u Partizanu. Tada sam mu rekao nešto u stilu da nije pravedno. I da ako on ode, da će pojedini igrači da pobijede i da će cjelokupna ekipa i klub kao klub da izgube. Da je bolje da se riješi dvojice-trojice ili četvorice igrača i da nastavimo da igramo sa kim god. Da ubacimo neke mlade igrače i da će ljudi da razumiju šta se dešava. Na to mi je odgovorio da neće to da uradi, jer ne želi da klub ima dodatne troškove i da plaća te igrače koji budu morali da odu. Ja sam iz Atine otišao u Barselonu da budem sa porodicom, a Željko je dva dana poslije toga došao u Beograd iz Atine i vidjeli ste svi šta se poslije toga dogodilo", nastavio je on.

Zašto Tajrik Džouns nije igrao?

Nakon meča sa Asvelom na kome nije bilo Tajrika Džounsa Željko Obradović je na pitanje zašto nije igrao rekao - "pitajte njega". Šta se tu zapravo dogodilo?

"Vidi, ja sam dio te generacije kada su igrači bili na terenu i igrali uprkos bolu, osim u slučaju neke ozbiljne povrede. Svaki sportista, ne samo košarkaš, je rijetko kada u savršenom stanju. Uvijek ima tu nekih udaraca, bolova i slično, ali mora da igra. Bilo je situacija da neki igrač nije 100 odsto spreman, pa bi došao i rekao Željku da je tu ako mu je baš potreban, makar i na minut. E, pa takve stvari su prešle u naviku. Desilo nam se to i prošle godine i ponavljalo se ove sezone. Primijetiš takve stvari i shvatiš da igrač više misli na sebe nego na ekipu. Nije im tim na prvom mjestu. Ima nekih igrača koji to nisu shvatili na taj način i to se dešavalo. Jedan od momenata kada se to desilo bio je baš protiv Asvela", otkrio je Iskjerdo.

U Fenerbahčeu je u jednom momentu bilo sukoba između Željka Obradovića i Meliha Mahmutoglua, a već na nasrednom meču kasniji kapiten Fenera se bacao za loptu. Sada toga nije bilo.

"Ne, tačno je. Mogu da nabrojim na prste jedne ruke. Ne mogu da kažem da su to radili svi igrači, jer ne bi bilo fer zaista. Ali mogu da kažem da je bilo malo igrača koji su se bacali za lopte. Ne za Željka, već za Partizan."

"Tražili smo centra, ali morao je da ode Nilikina"

Tražio je Partizan centra i na kraju doveo Bruna Fernanda, a da bi on stigao morao je da ode Frenk Nilikina.

“Konstrukcija tima je bila takva. Ako me pitaš baš za taj konkretan slučaj, da. Tražili smo centra, ali nije bilo novca, kao što ga ima sad kad je potpisao Kameron Pejn koji nije jeftin. Ali, ne bih to da komentarišem. Ako mene pitaš reći ću ti iskreno, otjerao bih nekoliko igrača. Čak, ne bih produžio ugovore sa pojedinim košarkašima. Ali, poslije osvajanja ABA lige smo smatrali da možda treba da zadržimo konstrukciju tima i u tome smo pogriješili bez ikakve sumnje", naglasio je on.

Stigao je i Mika Murinen uz ogromnu medijsku pažnju, ali na kraju jedva da je igrao. Još on nije spreman za ovaj nivo takmičenja po mišljenju španskog stručnjaka.

"Mika je mnogo dobar momak. Ima spektakularne atletske sposobnosti. Ima impresivno tijelo za košarku. Uz to će sigurno da poraste za još nekoliko centimetara. Šta je problem? Ima deficit u smisli da mu nedostaje mnogo osnovnih stvari. Onih bazičnih, poput individualnih stvari u vidu tehnike u napadu i odbrani. Uz to je i atmosfera u ekipi takva… Neki saigrači mu uopšte nisu pomogli. Meni je mnogo krivo zbog toga, jer je dobar momak. Voljeli bismo da je igrao više", rekao je Iskjerdo.

Da li ga je zvao Penjaroja?

"Ne, nije. Zašto bi me zvao? Ne ne, nismo se čuli. Atmosfera unutar ekipe nije najbolja. Tu je i odnos sa navijačima koji obožavaju Željka i nisu htjeli da ga bilo ko zameni, zato mu je teže. Ne želim da zvuči pogrešno sa moje strane, jer volim Ðoana, smatram da je sjajan trener. Mnogo je bolji nego što pojedinci pričaju. Sjajan je i kao čovjek. Samo kažem da mu neće biti lako zbog cijele ove situacije u klubu", rekao je na pitanje da li ga je Penjaroja zvao za savjet.

Bilo je i priča da će Željko Obradović trenirati nekoga ove sezone, ali one nisu tačne. "Ove sezone sigurno ne, to smo se dogovorili. Za narednu ne znam. Rekao sam i njemu da sam tu i da ću biti sa njim ako me želi. Uvijek se sa njim dešavaju dobre stvari i želim da budem sa njim", završio je on.