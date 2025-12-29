Tajrik Džouns ide s Partizanom u Valensiju: Dok se čeka transfer, sjeo u avion s crno-bijelima

Tajrik Džouns i Džabari Parker idu s Partizanom na meč u Valensiju.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Partizan otputovao je za Valensiju gdje će u utorak (20.30) igrati meč 19. kola Evrolige, a u avionu našli su se i Džabari Parker i Tajrik Džouns. Njih dvojica su pred odlaskom iz kluba, pre svega Tajrik Džouns koji je na korak od Olimpijakosa, međutim čini se da njegov transfer neće biti još ozvaničen.

Kako je već rečeno iz Partizana, traži se 200 hiljada evra obeštećenja za Džounsa, a tek kada to bude isplaćeno - onda će centar crno-bijelih preći u Olimpijakos ili u Dubai.

Džabari Parker nije proveo ni sekund na terenu od kada je Đoan Penjaroja trener Partizana, dok je Tajrik Džouns igrao i sa Splitom. Na tom susretu postigao je šest poena, dok je posle toga trener crno-bijelih istakao da nije siguran da će ići na gostovanje u Španiju.

Podsjetimo, Partizan do 5. januara ima rok da "sredi tim" i da posloži novu ekipu za nastavak sezone.