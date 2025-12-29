7 dana do novog Partizana: Toksični moraju da odu, Paspalj našao svježu krv za crno-bijele

KK Partizan mora da promijeni identitet u narednih sedam dana ako želi da dobije nešto od ove sezone koja prijeti da bude katastrofalna. Zbog toga je Žarko Paspalj našao svježu krv za crno-bijele.

Dobro je poznato da KK Partizan ima ogromnih problema ove sezone. I na prvi pogled djelovali su nerješivo. Previše igrača igralo je ispod svog nivoa, atmosfera unutar tima djeluje zabrinjavajuće loše, otišao je Željko Obradović i vlada nepovjerenje u aktuelno rukovodstvo, tako da ni publika ne stoji uz crno-bijele kako jeste svih ovih godina.

Ali, tek je kraj decembra, mnogo je još do kraja sezone i nemoguće je samo "dići ruke" od svega čekajući narednu takmičarsku godinu, tako da u Partizanu pokušavaju na sve načine da razmrdaju ekipu i promene njen "DNK". Za početak, došao je sportski direktor Žarko Paspalj sa svježim idejama, energijom i željom da pokuša da odmah promijeni stvari u Partizanu, a za njim i novi trener Đoan Penjaroja oko koga i dalje vlada mnogo skepse. Posebno jer ne djeluje da je problem najviše do trenera.

Ko odlazi iz Partizana?

Čuli smo od predsjednika kluba Ostoje Mijailovića da pojedini igrači nisu slušali bivšeg trenera Željka Obradovića, odnosno da je to glavni razlog zbog kog je otišao, ali zbog čvrstih ugovora - nikoga nije moguće tek tako otpustiti "za primjer". Za sada, nije bilo čak ni kazni zbog navodnog kršenja discipline (niti je poznato da li će ih biti), ali očigledno je da nešto mora da se promijeni jer je atmosfera izuzetno toksična.

To se vidi i po sve češćim sukobima na relaciji igrači-navijači, tako da je izgleda prvi koji "kupi prnje" Tajrik Džouns. Propustio je nekoliko utakmica ove sezone zbog neutvrđene povrede, svađao se s navijačima i teško mirio s aktuelnom situacijom u klubu, a rješenje za njega je izgleda u Olimpijakosu.

Postigao je dogovor oko ličnih uslova i trenutna prepreka je obeštećenje koje traži Partizan, dok se u trku uključio i Dubai, koji doduše već ima kompletiran roster.

Dubai se spominje i kao potencijalna sredina za još dvojicu igrača koji su "teg oko vrata" u Partizanu. U pitanju su najskuplje pojačanje Džabari Parker, koji igra ispod svakog nivoa ove sezone, odnosno Sterling Braun koji nije ni sjenka igrača od prošle sezone. Takođe, kao opcija spominje se i Olimpija iz Milana.

Ko dolazi u Partizan?

Za sada je u Partizan sa trenerom Đoanom Penjarojom stigao i dugo najavljivani Kameron Pejn. Već u prve dvije utakmice za crno-bijele videlo se da je "kliknuo" s novom ekipom, posebno je to bio slučaj protiv Splita kada je ubacio šest trojki, ali potrebno je još crno-bijelima.

Tako je dolazak Krisa Silve iz AEK-a vezan za odlazak Tajrika Džounsa, dok za sada nije poznato da li će Partizan reagovati i da li ima spremne zamjene za potencijalan odlazak Džabarija Parkera i Sterlinga Brauna.

Nisu to pozicije na kojima je Partizan ove sezone i tražio nova rješenja, malo je imena koja su se provlačila, pa tako čak možda treba očekivati da u okviru svojih redova pronađe njihove zamjene. Uostalom, Partizanu je možda u ovom trenutku važnije da pronađe hemiju.

Ona bi mogla da se popravi i povratkom Karlika Džounsa u sastav, što se očekuje krajem januara, ako ne bude nepredviđenih okolnosti koje će to odložiti.

Zašto je rok samo 7 dana?

Sve ovo Partizan mora da izvede do 5. januara, odnosno u narednih sedam dana. Razlog je što ističe registracioni period u Evroligi, odnosno do tog datuma igrači koji su igrali u ovom takmičenju - mogu da odu u neki drugi klub iz istog. To je važno Partizanu prije svega zbog odlazaka, a paralelno s tim i dolazaka, ako to budu igrači iz Evrolige.

To znači da Žarko Paspalj nema mnogo vremena da napravi "novi Partizan" koji se nada da će u 2026. godini opet biti onaj stari, kao i da neće ličiti na ovo što je prikazivao od oktobra...

Evo kako izgleda raspored Partizana do kraja januara 2026. godine:

30.12 Valensija - Partizan

3.1 Borac - Partizan

6.1 Monako - Partizan

9.1 Barselona - Partizan

11.1 Studentski centar - Partizan

14.1 Partizan - Olimpijakos

16.1. Igokea - Partizan

20.1 Bajern - Partizan

23.1 Partizan - Hapoel Tel Aviv

25.1 Partizan - Igokea

29.1 Armani - Partizan

