Dvejn Vašington je u pobjedi protiv Splita podigao ruke i pokazao znak koji su njegovi saigrači odmah prepoznali, dok mnogi u Pioniru nisu.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je lako i ubjedljivo slavio u ABA ligi protiv Splita (110:74). Na tom meču Kameron Pejn bio je najraspoloženiji (24 poena), ali je Dvejn Vašington taj koji će morati da spremi novčanik. Dao je 15 poena hrvatskom timu, od kojih i trojku kojom je srpski tim prešao "stotku" u Pioniru. Upravo zato mora da časti.

Poslije njegove trojke Split je tražio tajm-aut, a na putu ka klupi Vašington je podigao ruke visoko u vazduh i pokazao signal saigračima. Mnogi u hali nisu znali o čemu se radi, ali je ubrzo i to otkriveno. Objasnio je upravo Amerikanac da je u pitanju ritual koji postoji u ekipi još od prošle sezone i da onaj ko postigne poene za "stotku" mora da časti ekipu krofnama.

Vidi opis Vašington podigao ruke i pokazao znak koji mnogi nisu prepoznali: Ovo je zaboravljeni ritual Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Da, to je znak za krofne. Moraću da ih kupim ili pred put u Valensiju ili u Valensiji", rekao je Vašington za MONDO poslije meča sa osmehom.

Inače, ovo je drugi put u sezoni da je Partizan prebacio "stotku". Prvi put je to bilo protiv FMP-a u ABA ligi i to poslije produžetka (109:103), ali tada nije bilo toliko razloga za slavlje pošto se na tom meču povrijedio Karlik Džouns.

"Neću da vam otkrijem plan"

Pogledajte 03:57 Dvejn Vašington izjava posle Splita Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ekipa Partizana već danas, u ponedjeljak, kreće u Španiju gdje će u utorak 30. decembra gostovati Valensiji u posljednjem meču u 2025. godini (20.30 časova). Vjeruje američki košarkaš da Partizan ima šansu da iznenadi na gostovanju ekipu koja je trenutno druga na tabeli Evrolige sa skorom 12-6, dok je srpski tim na 18. poziciji sa skorom 6-12.

"Imamo plan igre. Neću otkriti koji je, ali smo se spremali i nastavićemo pripremu za taj meč. Izlazimo na teren, borićemo se i daćemo sve od sebe", jasan je Vašington.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!