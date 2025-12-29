logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vašington podigao ruke i pokazao znak koji mnogi nisu prepoznali: Ovo je zaboravljeni ritual Partizana

Vašington podigao ruke i pokazao znak koji mnogi nisu prepoznali: Ovo je zaboravljeni ritual Partizana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington je u pobjedi protiv Splita podigao ruke i pokazao znak koji su njegovi saigrači odmah prepoznali, dok mnogi u Pioniru nisu.

Zašto Dvejn Vašington kupuje krofne igračima Partizana Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je lako i ubjedljivo slavio u ABA ligi protiv Splita (110:74). Na tom meču Kameron Pejn bio je najraspoloženiji (24 poena), ali je Dvejn Vašington taj koji će morati da spremi novčanik. Dao je 15 poena hrvatskom timu, od kojih i trojku kojom je srpski tim prešao "stotku" u Pioniru. Upravo zato mora da časti.

Poslije njegove trojke Split je tražio tajm-aut, a na putu ka klupi Vašington je podigao ruke visoko u vazduh i pokazao signal saigračima. Mnogi u hali nisu znali o čemu se radi, ali je ubrzo i to otkriveno. Objasnio je upravo Amerikanac da je u pitanju ritual koji postoji u ekipi još od prošle sezone i da onaj ko postigne poene za "stotku" mora da časti ekipu krofnama.

"Da, to je znak za krofne. Moraću da ih kupim ili pred put u Valensiju ili u Valensiji", rekao je Vašington za MONDO poslije meča sa osmehom.

Inače, ovo je drugi put u sezoni da je Partizan prebacio "stotku". Prvi put je to bilo protiv FMP-a u ABA ligi i to poslije produžetka (109:103), ali tada nije bilo toliko razloga za slavlje pošto se na tom meču povrijedio Karlik Džouns.

"Neću da vam otkrijem plan"

Pogledajte

03:57
Dvejn Vašington izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ekipa Partizana već danas, u ponedjeljak, kreće u Španiju gdje će u utorak 30. decembra gostovati Valensiji u posljednjem meču u 2025. godini (20.30 časova). Vjeruje američki košarkaš da Partizan ima šansu da iznenadi na gostovanju ekipu koja je trenutno druga na tabeli Evrolige sa skorom 12-6, dok je srpski tim na 18. poziciji sa skorom 6-12.

"Imamo plan igre. Neću otkriti koji je, ali smo se spremali i nastavićemo pripremu za taj meč. Izlazimo na teren, borićemo se i daćemo sve od sebe", jasan je Vašington.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Dvejn Vašington

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC