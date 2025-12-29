Džouns sa misterioznom djevojkom izašao iz Pionira: Sa "čizmom" otkrio kad se opet zaigrati za Partizan

Karlik Džouns je sa misterioznom djevojkom otišao iz Pionira, a usput je otkrio i da bi na teren trebalo da se vrati 30. januara.

Karlik Džouns bio je uz saigrače i navijao je za njih u pobjedi Partizana protiv Splita (110:74). Sjedio je tik pored klupe sa Šejkom Miltonom i bodrio ekipu. Po završetku susreta je među prvima izašao iz svlačionice i potom u pratnji misteriozne djevojke napustio Pionir.

U pokušaju da pronađe pravi izlaz iz hale krenuo je sa spomenutom djevojkom ka dijelu na kom su se nalazili novinari. Javio se i potom u neformalnom dijelu razgovora otkrio kada bi mogao da se vrati na parket i da pomogne saigračima.

"Trebalo bi to da bude 30. januara. Uskoro ću da skinem 'čizmu' i poslije toga će se više znati. Nadam se da se brzo vraćam", poručio je Karlik i otišao.

Bilo je vidljivo i da i dalje hoda sa "čizmom" odnosno da ima zaštitu na povrijeđenoj lijevoj nozi i kako i sam kaže, nada se da će vrlo brzo da je skine i da krene sa treninzima.

Koje mečeve će Karlik da propusti?

Ukoliko sve bude išlo prema planu i programu i Karlik se zaista vrati 30. januara, do tada će propustiti još najmanje 11 mečeva. Mogao bi da se vrati 31. januara protiv Kluža u ABA ligi ili par dana kasnije u duploj evroligaškoj nedjelji gdje će ekipa gostovati Makabiju (3. februar), pa dočekati Panatinaikos (5. februar). Na terenu ga nije bilo od 20. oktobra kada se povrijedio na utakmici protiv FMP-a.

Dakle, ako zaista zaigra krajem januara naredne godine, propustiće naredne utakmice: