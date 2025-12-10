logo
Karlik Džouns uzeo loptu i oduševio sve: Partizan objavio snimak iz Arene, a jedan detalj je privukao pažnju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Karlik Džouns bio je na treningu Partizana pred derbi i šutirao je na koš što raduje navijače pred njegov povratak na parket koji se uskoro očekuje.

Karlik Džouns oporavio se od povrede Izvor: Printscreen/X/KK Partizan

Partizan je objavio snimak sa treninga pred derbi sa Crvenom zvezdom (petak 20.30h u Areni) i jedan detalj obradovaće navijače. Vidi se trenutak gdje Karlik Džouns drži loptu u rukama i šutira na koš. Izgleda je ostavio štake i počeo je samostalno da se kreće što je dobra vijest za njegov oporavak.

Plejmejker se oporavlja od preloma pete metatarzalne kosti lijevog stopala, skinuo je gips prije nekoliko nedjelja i sada je pokazao da je povratak blizu. Jasno je naravno da ni on, ni ljudi iz kluba neće žuriti sa tim i da će se čekati da bude potpuno spreman, prvo za treninge, pa onda i za utakmice.

Prvobitno se spekulisalo da bi njegov povratak mogao da se dogodi sredinom januara, a sada ostaje da se vidi da li će tako nešto i da se dogodi. Isti snimak je objavio i on na svom Instagram nalogu i tako najavio da je blizu povratka.

Kako igra Partizan bez Karlika?

Džouns ove sezone u Evroligi ima prosjek od 11,4 poena, 2,6 skokova i 5,2 asistencije po utakmici. Povredu je doživio 20. oktobra na utakmici protiv FMP-a i iznijet je sa terena, već tada je bilo jasno da povreda nije ni malo naivna.

U tom momentu crno-bijeli su bili na skoru 3-2 u Evroligi, a onda je krenuo niz poraza. Bez njega su upisali samo dva trijumfa (Monako i Bajern) i sada su na skoru 5-9. To vjerovatno i najbolje opisuje koliki značaj ima za ekipu.

