logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan čeka Novu godinu na dnu tabele Evrolige: Crno-bijeli na početku 2026. mogu da postanu "fenjeraši"

Partizan čeka Novu godinu na dnu tabele Evrolige: Crno-bijeli na početku 2026. mogu da postanu "fenjeraši"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crno-bijeli doživjeli još jedan poraz Evroligi, čak 11. u posljednjih 14 kola.

Partiyan na dnu tabele Evrolige Izvor: MN Press/Sofascore

Partizan se borio protiv Valensije, ali to nije bilo dovoljno da izbjegne još jedan evroligaški poraz. Čak 13. ove sezone, za skor 6-13, zbog čega je samo jedan tim neuspješniji od njega, Bajern Minhen.

Ako Bavarci 2. januara kod kuće pobijede Makabi, crno-bijeli će u prvoj sedmice 2026. biti na diobi posljednjeg mjesta tabele Evrolige.



Standings provided by Sofascore

Partizan je na utakmici u Valensiji pokazao znake života, do završnice bio ravnopravan favoritu, ali nije uspio da prekine niz jako loših rezultata u Evroligi, koji traje mjesecima. Crno-bijeli su u posljednjih 14 utakmica doživeli čak 11 poraza i u tom crnom nizu, uz haotičnu situaciju poslije rastanka sa Željkom Obradovićem, krije se razlog zbog kojeg se može reći da je Partizanova sezona u Evroligi praktično završena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC