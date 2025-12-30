Partizan čeka Novu godinu na dnu tabele Evrolige: Crno-bijeli na početku 2026. mogu da postanu "fenjeraši"

Crno-bijeli doživjeli još jedan poraz Evroligi, čak 11. u posljednjih 14 kola.

Partizan se borio protiv Valensije, ali to nije bilo dovoljno da izbjegne još jedan evroligaški poraz. Čak 13. ove sezone, za skor 6-13, zbog čega je samo jedan tim neuspješniji od njega, Bajern Minhen.

Partizan je na utakmici u Valensiji pokazao znake života, do završnice bio ravnopravan favoritu, ali nije uspio da prekine niz jako loših rezultata u Evroligi, koji traje mjesecima. Crno-bijeli su u posljednjih 14 utakmica doživeli čak 11 poraza i u tom crnom nizu, uz haotičnu situaciju poslije rastanka sa Željkom Obradovićem, krije se razlog zbog kojeg se može reći da je Partizanova sezona u Evroligi praktično završena.