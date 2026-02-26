RK Borac dobio spor na sudu: Korisnik prostora mora da plati zakup klubu!

Banjalučki klub dobio spor vezan za prostor u Srpskoj ulici.

Izvor: MONDO

Banjalučki Borac i dalje vodi borbu na sudu za prostor u Srpskoj ulici, a u međuvremenu dobio je spor vezan za plaćanje zakupnine upravo ovog prostora.

Saopštenje kluba iz Gospodske ulice prenosimo u cijelosti:

"Rukometni klub Borac m:tel obavještava javnost da je Osnovni sud u Banjoj Luci donio prvostepenu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev Kluba u parničnom postupku radi naplate duga po osnovu zakupnine.

Prema izreci presude, tuženi je obavezan da RK Borac m:tel isplati 196.655,00 KM na ime duga, uz zakonsku zateznu kamatu počev od 03.11.2023. godine (dan podnošenja tužbe) do isplate, te da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 13.460,00 KM, takođe sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Presudom je predviđen rok od 30 dana od dana pravosnažnosti za ispunjenje obaveza.

Klub naglašava da je riječ o prvostepenoj odluci, te da su u skladu sa važećim propisima predviđeni redovni pravni lijekovi, zbog čega će Klub nastaviti da prati dalji tok postupka i da postupa u skladu sa zakonom.

RK Borac m:tel je, kao odgovorna sportska organizacija, dužan da štiti svoju imovinu i finansijsku stabilnost, jer su to osnovni preduslovi za nesmetan rad kluba, servisiranje obaveza i nastavak ulaganja u sportski rezultat, omladinski pogon i razvoj rukometa u Banjoj Luci i Republici Srpskoj.

O daljim koracima i eventualnim novim informacijama, javnost će biti blagovremeno obaviještena putem zvaničnih kanala kluba“, saopštio je RK Borac.