logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RK Borac dobio spor na sudu: Korisnik prostora mora da plati zakup klubu! 1

RK Borac dobio spor na sudu: Korisnik prostora mora da plati zakup klubu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
1

Banjalučki klub dobio spor vezan za prostor u Srpskoj ulici.

RK Borac dobio spor na sudu: Korisnik prostora mora da plati zakup klubu Izvor: MONDO

Banjalučki Borac i dalje vodi borbu na sudu za prostor u Srpskoj ulici, a u međuvremenu dobio je spor vezan za plaćanje zakupnine upravo ovog prostora.

Saopštenje kluba iz Gospodske ulice prenosimo u cijelosti:

"Rukometni klub Borac m:tel obavještava javnost da je Osnovni sud u Banjoj Luci donio prvostepenu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev Kluba u parničnom postupku radi naplate duga po osnovu zakupnine.

Prema izreci presude, tuženi je obavezan da RK Borac m:tel isplati 196.655,00 KM na ime duga, uz zakonsku zateznu kamatu počev od 03.11.2023. godine (dan podnošenja tužbe) do isplate, te da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 13.460,00 KM, takođe sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Presudom je predviđen rok od 30 dana od dana pravosnažnosti za ispunjenje obaveza.

Klub naglašava da je riječ o prvostepenoj odluci, te da su u skladu sa važećim propisima predviđeni redovni pravni lijekovi, zbog čega će Klub nastaviti da prati dalji tok postupka i da postupa u skladu sa zakonom.

RK Borac m:tel je, kao odgovorna sportska organizacija, dužan da štiti svoju imovinu i finansijsku stabilnost, jer su to osnovni preduslovi za nesmetan rad kluba, servisiranje obaveza i nastavak ulaganja u sportski rezultat, omladinski pogon i razvoj rukometa u Banjoj Luci i Republici Srpskoj.

O daljim koracima i eventualnim novim informacijama, javnost će biti blagovremeno obaviještena putem zvaničnih kanala kluba“, saopštio je RK Borac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Rukomet

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Decoo

Bravo Saviću, bravo Vulturesi, bravo Crveno-plavi IDEMO DO KRAJA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC