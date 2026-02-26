logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rodžer Federer se spominje u Epstinovim fajlovima: Uz njega je tu i misteriozna Melinda 1

Rodžer Federer se spominje u Epstinovim fajlovima: Uz njega je tu i misteriozna Melinda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Ime Rodžera Federera spominje se u Epstinovim fajlovima, uz ime jedne žene po imenu Melinda.

Rodžer Federer se spominje u Epstinovim fajlovima Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Ime Rodžera Federera našlo se među Epstinovim fajlovima. To je najnovija informacija koja se pojavila poslije dosijea koji su isplivali, a koji se tiču raznoraznih tema. Nije poznato tačno kako i zašto se švajcarski teniser našao u svemu tome.

Vidi se prepiska između dvije osobe u kojoj se spominju Rodžer i žena po imenu Melinda. Ne može tačno da se tvrdi šta je razlog toga i zašto je ime legendarnog tenisera umiješano u sve to.

"Hajde da idemo po njega, to mu je prva nedjelja poslije četiri nedjelje. Melinda je tu takođe. Rodžer Federer. Dao mi je prostor od četiri minuta tokom tri dana i odlučili smo da je preteško. Četiri slota od po 15 minuta. Da li si u nedjelju u Njujorku?", navodi se u prepisci.

Navijači su već krenuli sa raznim spekulacijama na društvenim mrežama, pa se pretpostavlja da je Melinda u stvari bivša žena Bila Gejtsa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džefri Epstin

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Pa zar i ti sine brute

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC