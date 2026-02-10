Frank Riberi išao kod Džefrija Epstina? Oglasio se advokat koji ga je već branio od skandala

Mnogo pažnje fudbalske javnosti ovih dana privlače informacije o pominjanju Franka Riberija u dokumentima o Džefriju Epstinu.

Legendarni francuski fudbaler Frank Riberi ponovo je u centru pažnje. Iako je završio igračku karijeru, mediji širom svijeta su ovih dana ponovo opširno pisali o njemu - a razlog za to nije nimalo dobar. Navodno, nekadašnji krilni napadač pominje se u dokumentima koji su objavljeni, a koji se tiču Džefrija Epstina.

Povezivanje Riberija i Epstina ukazivalo bi na posjete nekadašnjeg fudbalera Bajerna iz Minhena i mnogih drugih klubova, ali... Njegov advokat se odmah oglasio i demantovao bilo kakvu povezanost bivšeg reprezentativca Francuske sa Epstinom i ostrvom na kojem su se godinama događale monstruozne stvari.

"To su lažne vijesti. Preduzeću mjere u svojstvu advokata gospodina Riberija i sprovesti sve neophodne zakonske postupke kako bih kaznio odgovorne za ove lažne vijesti, koje predstavljaju napad na dostojanstvo mog klijenta i njegove porodice", navodi se u izjavi koju je potpisao advokat Karlo Alberto Brusa.

Ovaj italijanski pravnik već godinama je prisutan u sportskom svijetu, a svojevremeno je zastupao neke od najpoznatijih fudbalera i trenera na planeti. Ima nadimak "Fudbalski advokat" zbog svoje saradnje sa Zinedinom Zidanom, Didijeom Dešanom, Loranom Blanom, Marselom Bijelsom, Žeremijem Menezom i drugima.

Nekadašnjeg francuskog fubalera Frenka Riberija zastupao je i tokom procesa koji je pokrenula Zahija Dehar. Riberi se našao na udaru zajedno sa trojicom saigrača iz nacionalnog tima - Hatemom Ben Arfom, Karimom Benzemom i Sidnijem Govuom. Oni su optuženi da su maloljetnoj Zahiji Dehar plaćali za odnose, dok je ona tokom sudskog postupka tvrdila da fudbaleri nikako nisu mogli da znaju koliko godina ima.

