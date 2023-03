Riberi uporedio Vlahovića i Halanda: Dušan je moj brat, hrabar je i ne boji se ničega!

Frank Riberi je proveo dvije godine sa Dušanom Vlahovićem i odlično je vidio šta Srbin može na terenu.

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović je u Italiji imao tu čast da dijeli teren sa Frankom Riberijem koji je prije odlaska u penziju zaigrao za ekipu Fiorentine. Igrao je u Firenci u dvije sezone od 2019. do 2021. godine, a sada je u intervjuu za "Gazetu" je otkrio šta misli o srpskom napadaču.

Legendarni Francuz je istakao da je u "violi" imao sjajan odnos sa dvojcem mladih zvijezda Vlahovićem i Federikom Kjezom, koji sada zajedno igraju u Juventusu.

"Kjeza i Vlahović su moja mlađa braća! Juventus donosi veliki pritisak i tu se uvijek očekuje da pobjeđujete i dajete golove. Federiko i Dušan imaju veliki potencijal, kvalitet i hrabrost. Ne boje se ničega. Jako predano rade na treninzima kao što sam ih uvijek i savjetovao u Firenci", naglasio je Riberi, a onda je uporedio Dušana Vlahovića i Erlinga Halanda: "Dušan ima drugačije karakteristike od Halanda, ali je vrhunski igrač sa vrhunskom ličnošću", naglasio je on.

Sada kada su zdravi Vlahović, Anhel Di Marija i Kjeza, Juventus po njegovom mišljenju može mnogo. Sa takvim "um,etnikom" kao što je Argetinac "stara dama" će izgledati mnogo bolje.

"Ako su sva trojica zdravi i na 100 odsto, to je sjajan napad. Di Marija liči na Robena, obojica su ljevaci i spadaju u kategoriju šampiona i umjetnika. Ono što mnogi ne mogu ni rukama, on uspijeva nogama. Ne čudi me što toliko utiče na Juventus", naglasio je on.

(MONDO)