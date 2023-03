DA LI JE MOGUĆE ŠTA RADI GVARDIOLA!? Haland išao da sruši Mesijev rekord, ali Pep previše voli Lea - ŠOK izjava!

Pep Gvardiola jednostavno previše voli Lionela Mesija da bi Erlingu Halandu dopustio da mu tek tako sruši rekord u prvoj sezoni u Mančester sitiiju.

Izvor: Profimedia/ThomasxGadd

Norveški napadač Erling Haland "obesmislio" je revanš Mančester sitija i Lajpciga pošto je sa pet golova uništio Joška Gvardiola i klub iz Njemačke. Siti je na kraju pobijedio 7:0, a da stvar bude luđa - Haland je pet golova postigao za manje od sat vremena, a možda je mogao i više - samo da ga Pep Gvardiola nije povukao iz igre. Iz jednog ugla, djeluje kao najnormalnija odluka trenera da "sačuva" svog najboljeg fudbalera, međutim postoji i druga strana medalje...

Mnogi navijači misle da je Pep Gvardiola izveo Erlinga Halanda u 63. minutu utakmice zato što je veliki ljubitelj Lea Mesija, odnsono imao je kako da spriječi svog napadača da obori rekord najboljeg fudbalera svih vremena.

Od kada se Liga šampiona igra u ovom formatu, samo su Lionel Mesi i Luis Adrijano uspijevali da na jednom meču postignu pet golova, što je Erling Haland mogao da nadmaši samo da je dobio priliku, pošto je fudbaler koji se "ne gasi" čak ni kada je pobjeda njegovog tima izvjesna.

"Znam da je Mesi postigao pet golova, ali je Haland to uspio u 60 minuta što nije slučaj sa Leom. Erling je veoma mlad, najbolje što sam mogao da uradim za njega je da mu uskratim šansu da postigne šest golova. Da je to uradio sa 22 godine dosađivao bi se u budućnosti. Sjajan je igrač i to svi vide, uvijek je fokusiran na igru", kazao je Gvardiola nakon utakmice i tako dodatno iznervirao navijače Mančester sitija koji od svog napadača žele rekorde.

Podsjetimo, ovo je prva sezona Erlinga Halanda u redovima "građana" i ima strašne brojke - postigao je čak 39 golova na 36 utakmica, što će reći da ima više od gola po meču. Brojke kakve smo viđali samo kod Kristijana Ronalda...