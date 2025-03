"Više ne jurim poene ili poziciju na ATP listi!" Đoković o ciljevima - bolje grend slem nego prvo mjesto!

Najbolji teniser u istoriji govorio je o planovima, ali i ciljevima za naredni period.

Novak Đoković proslaviće u maju 38. rođendan i jasno je da ga nećemo još dugo gledati na terenu. Kada će u penziju koje se svakodnevno postavlja i koje mu je polako dosadilo, posebno jer Nole sebi još nije ograničio "rok trajanja" i plan mu je da igra dok god se osjeća dobro na terenu - i dok može da se nosi sa mlađom gardom.

Ipak, u glavi ima i šta bi to trebalo da se desi da odluči da "spusti zavjesu na karijeru", a u pitanju je rekord o kome do sada nije bilo mnogo riječi. Novak Đoković je treći na vječnoj listi tenisera sa najviše osvojenih trofeja (99), dok mu je plan da prestigne i velikog rivala Rodžera Federera, ali i prvoplasiranog Džimija Konorsa. Nije to toliko udaljeno, Konors je osvojio 109 trofeja, ali daleko više onih manjih kojih je i najmanje u Noletovoj kolekciji.

"Bila bi velika stvar ako uspijem da oborim taj rekord. Konors je neko koga iskreno poštujem i divim mu se. On me je uvijek javno podržavao, zato sam mu veoma zahvalan. Bilo bi fenomenalno", rekao je Đoković i dodao: "Vjerovatno mi je sada teže da ga postignem nego prije nekoliko godina. Idem korak po korak. Uostalom, ne znam ni koliko ću još igrati".

Istakao je da mu više nije cilj da bude prvi na ATP listi, pošto je tu odavno već postavio rekord sa 428 nedjelja, dok mu je daleko bitnija stvar da osvaja grend slemove, kao i ostale turnire na kojima igra.

"Više ne jurim poene i poziciju na svjetskoj listi. To je drugačije nego prije nekoliko godina ili u najvećem dijelu moje karijere. Srećniji sam da osvojim grend slem ili neki drugi veliki turnir nego da budem broj 1", rekao je Nole i dodao da su njegovi ciljevi sada bolje definisani i - igra turnire koje želi i na kojima uživa.

"Moj takmičarski kalendar je sada mnogo kraći. Ranije su bili drugačiji ciljevi, drugačije sam organizovao sezonu kako bih više igrao. Tada sam razmišljao o poenima, gdje da ih branim ili ne... Dobar dio organizacije se odnosio na to. Sada pravim kalendar tako da imam dovoljno vremena za treninge kako bih izgradio svoje tijelo i igru, bio još bolji kada to želim", zaključio je najveći teniser svih vremena.

