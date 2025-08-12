logo
Lids i Vest Hem naciljali Ukrajinca: Ako Dovbik ode iz Rome - stiže Krstović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Roma bi u predstojećoj sezoni mogla da ima sasvim novu napadačku liniju.

Artem Dovbik Izvor: Antonio Balasco/Shutterstock

Artem Dovbik (28) prošle godine stigao je u Romu iz Đirone, sa epitetom najboljeg strijelca španske Primere, ali čini se da bi nakon samo jedne sezone mogao da napusti Rim.

Naime, Lids i Vest Hem zainteresovani su za reprezentativca Ukrajine, a ukoliko on bude prodat, Roma će dobijeni novac reinvestirati u napadača Lećea Nikolu Krstovića.

Dovbik je prošlog ljeta stigao iz Đirone za 38,5 miliona evra, ali se mučio da prenese svoju formu iz Španije u Seriju A. Situacija se, čini se, dodatno pogoršala pod novim trenerom Đan Pjerom Gasperinijem, koji ima potpuno drugačije zahtjeve za svog centarfora.

Prema pisanju "Gazete delo Sport", Lids je poslao skaute da prate Ukrajinca tokom prijateljske utakmice sa Evertonom prošlog vikenda. Takođe, Vest Hem je već ranije pokazao interesovanje za napadača, pa je prelazak u Premijer ligu sasvim moguć.

Ako bude prodat, "vučica" već ima spremnu zamjenu - zvijezda Lećea Krstović želi da se preseli na "Olimpiko", a to je pokazao i ranije kada je pozirao u dresu Rome. Zanimljivo je da je Lids prvo kontaktirao sa Krstovićem, ali ga je on odbio jer želi da ostane u Seriji A.

Krstović je tokom prošle sezone bio najbolji igrač Lećea sa 11 golova i pet asistencija. Sportski direktor Pantaleo Korvino je tokom ljeta izjavio da crnogorski golgeter vrijedi između 35 do 40 miliona.

Dodajmo da je Roma ovog ljeta već angažovala Evana Fergusona, tako da bi Gasperini u predstojećoj sezoni mogao da računa na kompletno novu napadačku liniju.

Serija A Roma Artem Dovbik Nikola Krstović Vest Hem Lids

