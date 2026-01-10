logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Zlatana Ibrahimovića ima novi klub: Neće da čeka šansu u Milanu, ide tatinim stopama

Sin Zlatana Ibrahimovića ima novi klub: Neće da čeka šansu u Milanu, ide tatinim stopama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Maksimilijan Ibrahimović, Zlatanov sin, karijeru će nastaviti u Ajaksu pošto ga je Milan tamo poslao na pozajmicu. Holandska ekipa ima pravo otkupa na kraju sezone.

Sin Zlatana Ibrahimovića u Ajaksu Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Sin Zlatana Ibrahimovića neće ostati u Milanu. Maksimilijan Ibrahimović (19) prelazi u Ajaks. Tačnije, holandski klub ga je doveo na pozajmicu do kraja sezone, uz pravo otkupa poslije toga. Dakle, velika je šansa da će tamo i da ostane.

Pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano prenio je informacije o pozajmici. Takođe je naglasio i da u ugovoru postoji i klauzula o tome da Milan dobije i određen procente u slučaju njegove naredne prodaje u budućnosti.

Prilično je jasno da Maksimilijan ne bi napustio klub u kom mu je otac Zlatan direktor da nije dobio savjet od oca. Tako je krenuo tatinim stopama pošto je Zlatan iz Malmea prešao upravo u Ajaks gdje je poslije sjajnih partija privukao pažnju mnogih klubova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Maksimilijan Ibrahimović Ajaks Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC