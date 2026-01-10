Maksimilijan Ibrahimović, Zlatanov sin, karijeru će nastaviti u Ajaksu pošto ga je Milan tamo poslao na pozajmicu. Holandska ekipa ima pravo otkupa na kraju sezone.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Sin Zlatana Ibrahimovića neće ostati u Milanu. Maksimilijan Ibrahimović (19) prelazi u Ajaks. Tačnije, holandski klub ga je doveo na pozajmicu do kraja sezone, uz pravo otkupa poslije toga. Dakle, velika je šansa da će tamo i da ostane.

Pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano prenio je informacije o pozajmici. Takođe je naglasio i da u ugovoru postoji i klauzula o tome da Milan dobije i određen procente u slučaju njegove naredne prodaje u budućnosti.

Vidi opis Sin Zlatana Ibrahimovića ima novi klub: Neće da čeka šansu u Milanu, ide tatinim stopama Zlatan Ibrahimović sa sinom Maksimilijanom gleda utakmicu. Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfo Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prilično je jasno da Maksimilijan ne bi napustio klub u kom mu je otac Zlatan direktor da nije dobio savjet od oca. Tako je krenuo tatinim stopama pošto je Zlatan iz Malmea prešao upravo u Ajaks gdje je poslije sjajnih partija privukao pažnju mnogih klubova.