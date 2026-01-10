Sin Zlatana Ibrahimovića ima novi klub: Neće da čeka šansu u Milanu, ide tatinim stopama

Maksimilijan Ibrahimović, Zlatanov sin, karijeru će nastaviti u Ajaksu pošto ga je Milan tamo poslao na pozajmicu. Holandska ekipa ima pravo otkupa na kraju sezone.
Sin Zlatana Ibrahimovića neće ostati u Milanu. Maksimilijan Ibrahimović (19) prelazi u Ajaks. Tačnije, holandski klub ga je doveo na pozajmicu do kraja sezone, uz pravo otkupa poslije toga. Dakle, velika je šansa da će tamo i da ostane.
Pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano prenio je informacije o pozajmici. Takođe je naglasio i da u ugovoru postoji i klauzula o tome da Milan dobije i određen procente u slučaju njegove naredne prodaje u budućnosti.
Zlatan Ibrahimović sa sinom Maksimilijanom gleda utakmicu.
Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića.
Prilično je jasno da Maksimilijan ne bi napustio klub u kom mu je otac Zlatan direktor da nije dobio savjet od oca. Tako je krenuo tatinim stopama pošto je Zlatan iz Malmea prešao upravo u Ajaks gdje je poslije sjajnih partija privukao pažnju mnogih klubova.
⚪️ Maximilian Ibrahimović to Ajax, here we go! Zlatan’s son joins his father’s former club from AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)January 10, 2026
Deal done on initial loan with buy option clause, as Telegraaf reported on Friday.
AC Milan keep a sell-on clause.pic.twitter.com/vzmvtjkbZD