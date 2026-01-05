Zlatan Ibrahimović otkrio je da njegova djeca nisu imala telefone do 13. godine i da ni sada nemaju Instagram. Trudi se da ih zaštiti što više.

Zlatan Ibrahimović važi za osobu koja uvijek kaže ono što misli, koliko god da ga to košta. Bez dlake na jeziku to govori, direktno u lice, dosta toga ima veze sa načinom na koji je odrastao. Ima dva sina - Maksimilijana (rođenog 2006. godine) i Vinsenta (rođenog 2008. godine). I sa njima ima sličan način vaspitavanja kao kada je on bio dijete.

"I njih sam vaspitao na sličan način, ima naravno alternativa. Imam više novca nego moji roditelji. Sa novcem ti je lakši život, ali ti neće donijeti sreću. Olakšaće ti. Djecu učim tri stvari - disciplinu, poštovanje i samostalnost. Kada imaš 18 godina, ako niste samostalni tada, onda nisam dobro radio. Oni su okej sa tim", rekao je Ibrahimović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

"Moji sinovi nisu imali telefone do 13. godine": Zlatan objasnio zašto je djeci zabranio Instagram

Ispričao je i da njegovi sinovi nisu imali telefone kada su bili manji i da kontroliše društvene mreže.

"Moja djeca nisu imala telefon do 13. godine, nemaju Instagram. Veliki sin ima Instagram sada preko fudbala. Mali nema, doći će i njegovo vrijeme, dok ne bude registrovani fudbaler. Onda može", pojasnio je Ibra.

"Vozači? Kupio sam im bicikl u Los Anđelesu"

Zlatan Ibrahimović sa sinom Maksimilijanom gleda utakmicu. Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića.

I Maksimilijan (19) i Vinsent (17) su fudbaleri i žele da budu profesionalci i da se time bave. Prepričao je Zlatan i jednu situaciju koja se dogodila u Los Anđelesu, kada je on igrao za Galaksi i kada su mu djeca tamo išla u školu.

"Mi smo bili u Beverli Hilsu, ne pričam to da bih sebe napravio velikim. Los Anđeles, vidim da svi imaju vozače, samo su Vinsent i Maksim išli biciklom u školu. Kupio sam im bicikle, pokazao kako da dođu i od tada su išli tako u školu."

Zatim je počeo da se smije kada je prepričavao jednu od anegdota koja se dogodila u Americi.

"Jedan dan je bilo smiješno, padala je kiša, došli su i pitali me šta tada da rade. Rekao sam im 'isto, bicikl i idite'. Mislili su da kada pada kiša da ne može da se ide biciklom. Bio sam čvrst i jak, za njihovo dobro. Neophodan je kontinuitet, nisam stao. Možda sam previše solirao nekada, ali takva je situacija. Poznat si, imaš dobar život. Malo po malo, otvorio sam im put, sada sami rade", zaključio je Ibrahimović koji je odrastao u Rosengordu, kraju koji se nalazi u švedskom gradu Malmeu.