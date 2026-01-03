Zlatanu je majka samo jednom spustila slušalicu: "Kad je vidjela TV, mislila je da sam umro"

Iako je otišao u Ajaks da zaradi milione i obezbijedi porodicu, kada je majka Zlatana Ibrahimovića čula za taj transfer spustila mu je slušalicu.

Izvor: Facebook/Neuspjeh Prvaka

Zlatan Ibrahimović je dao intervju na svom maternjem jeziku i to Slavenu Biliću. U "Neuspjehu prvaka" razgovarao je sa nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem i selektorom i otkrio mu je neke tajne. Mada neke stvari o kojima je pričao nisu bile tajne.

"Nije to tajna da sam ukrao puno bicikala da idem na trening. Nisam ja uzimao autobus jer nisam imao lovu", počeo je Zlatan Ibrahimović svoju ispovijest Slavenu Biliću.

"Majka je mislila da sam umro"

Nakon početaka u rodnom Malmeu Zlatana Ibrahimovića je primijetio veliki Ajaks. Prešao je 2001. godine nakon dvije seniorske sezone u Amsterdam, što je prepalo njegovu majku. Pomislila je mama Jurka na najgore.

"Prvi put kada sam ja potpisao da idem u Ajaks mama me je vidjela na televizoru. Mama je mislila da sam umro! Kad neko umre pokažu sliku. I ona mene zove da pita šta se desilo. Idem da budem profesionalac. 'Uvijek me za***avaš' i poklopi mi slušalicu", rekao je popularni Ibra.

Otkrio je i neke detalje o tome koliko je bio posvećen treningu i koliko nije želio da odustane. Djeluje da je ponekad preterivao...

"Trebalo je da idem u klozet, a nisam otišao u klozet. Ja trčim, trčim...U*** sam se i nastavio da trčim. Ali to sam ja", bio je iskren Ibra.

