"Ibra i ja pričamo na srpsko-hrvatskom": Modrić otkrio kako ih niko u Milanu ne razumije

Balkanski mentalitet povezuje Luku Modrića i Zlatana Ibrahimovića, a sada sarađuju u Milanu.

Izvor: EPA/MATTEO BAZZI/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Hrvatski fudbaler Luka Modrić dao je opširan intervju za "Korijere Dela Sera" i tom prilikom otkrio kakav je njegov odnos sa legendarnim Zlatanom Ibrahimovićem koji u Milanu obavlja ulogu konsultanta i ima velikog uticaja na dovođenje igrača. Sjajni vezista je napravio bum u evropskom fudbalu prošlog ljeta kada je napustio Real Madrid poslije 13 godina.

Ubrzo se nametnuo u svlačinici "rosonera" kao lider i sa 40 godina i dalje ne razmišlja o penziji. Osim sa srpskim fudbalerom Strahinjom Pavlovićem na svom jeziku može da razgovara i sa Ibrahimovićem. Upitan je kakav je njegov odnos sa bivšim napadačem koji često ističe balkansko porijeklo.

"Dobar. Kada se sretnemo, govorimo našim jezikom, srpsko-hrvatskim, i niko nas ne razumije", rekao je Modrić.

Porijeklo Luke Modrića

Lukina majka Radojka je Srpkinja iz sela Kruševo nadomak Obrovca. Ovo naselje, pretežno naseljeno Hrvatima, trenutno broji oko 1.100 ljudi, a Dopuđi su od davnina bili jedina srpska familija u njemu. Po popisu iz 1991. u mjestu je živjelo 107 Srba.

Tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, ubijen je deda Luke Modrića i po riječima fudbalera to su uradili "četnici". "Iako sam još malen, osetio sam puno straha u životu. Strah od rata i granata polako ostavljam iza sebe. Nikad neću zaboraviti osjećaj straha kada su četnici ubili mog dedu. Toliko sam ga volio. Svi su plakali, a ja nisam mogao da razumijem da mog voljenog deke više nema", napisao je Luka u osnovnoj školi.

Sa druge strane loze Modrić je porijeklom iz sela Zaton Obrovački, a Luka je do šeste godine živio u rodnom mjestu svog oca Stipeta. Zbog rata na prostoru današnje Hrvatske porodica se 1991. godine seli u Zadar, gdje je Luka odrastao i napravio prve fudbalske korake.