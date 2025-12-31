Luka Modrić o utakmicama protiv Srbije: Nije to normalno, uvijek će biti tako

Kapiten Hrvatske smatra da utakmice sa Srbijom nisu bile normalne, niti će to ikada biti.

Kapiten Hrvatske i vezni fudbaler Milana Luka Modrić dao je opširan intervju italijanskom listu "Korijere dela Sera" u kojem je otvoreno govorio o ratnom djetinjstvu, karijeri i izazovnim trenucima na terenu.

Jedna od zanimljivijih tema bila je rivalstvo između Hrvatske i Srbije, a Modrić se prisjetio dvomeča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine - pobjede 2:0 u Zagrebu i remija 1:1 u Beogradu.

"To nisu bile normalne utakmice. Atmosfera je bila enormno teška u oba slučaja. Rat se još osjećao, i još se osjeća. Mislim da će uvijek biti tako", rekao je Modrić, naglašavajući da takvi susreti nisu usporedivi s običnim kvalifikacionim dvobojima, poput onih protiv Velsa.

PAKAO U SARAJEVU

Posebno emotivno Modrić je govorio o svojoj prvoj seniorskoj sezoni, kada je 2003. godine, sa samo 17 godina, otišao na pozajmicu iz Dinama u mostarski Zrinjski.

"Bila je to moja prva seniorska epizoda. Bilo je vrlo teško - Bošnjaci, Hrvati, Srbi, tri religije: muslimani, katolici, pravoslavci. Kad bi išao igrati u Sarajevo, bilo je kao u paklu. Sudije te nisu štitile. Nije bilo lako sa 17 godina. Ali to mi je jako pomoglo. Ako si igrao u BiH odmah nakon rata, mogao si igrati bilo gdje", poručio je hrvatski kapiten.

Modrić se u intervjuu dotaknuo i drugih tema, uključujući ratno djetinjstvo, ubistvo djeda i život u Milanu, ističući kako ga ta teška iskustva iz mladosti čine jačim na terenu i izvan njega.

