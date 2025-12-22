logo
"Milan bi se raspao bez Modrića": Legenda zna slabosti tima bivšeg tima

"Milan bi se raspao bez Modrića": Legenda zna slabosti tima bivšeg tima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hrvatski fudbaler Luka Modrić tokom ljeta je stigao u Milan, a nekoliko mjeseci kasnije čitava ekipa zavisi od njegove igre

Luka Modrić Izvor: ph.FAB/Shutterstock

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić (40) je poslije 13 godina promijenio klub, a o kakvoj legendi je riječ govori i činjenica da je u novom timu, u Milanu, postao najvažniji igrač. Prema vjerovanju mnogih čitava ekipa Masimilijana Alegrija zavisi upravo od iskusnog fudbalera. Sličnog vjerovanja je i bivši igrač Milana Fulvio Kolovati.

Napoli je pobijedio Milan u Superkupu 2:0, bolan poraz "rosonera" prokomentarisao je i Kolovati. "Postoji jasna razlika između Napolija i Milana. Milan nije imao šut u okvir gola, imaju ofanzivne probleme, ali i defanzivne, a Alegrijevi komentari su posebno kritički prema odbrani koja je primila šest golova u tri utakmice", istakao je velike probleme u razgovoru "Salite sulla giostra".

"Ova ekipa nije karakteristična po takvoj odbrani. Jasno je da je Napoli jači i da možete izgubiti protiv takvog tima, ali uvjeren sam da će igrati za 'skudeto' u ligi. Lako je sada reći, ali tako mislim od početka sezone. Milan može da se bori za prve četiri pozicije, ali je jasno i očigledno da imaju poteškoća", pojasnio je.

Ono što je za Milan najvažnije jeste da u timu zadrži konstantnost Luke Modrića. Tvrdi Kolovati da bi se Milan mogao raspasti u slučaju da nema Modrića. "Ako Milan izgubi Modrića, svi kritični problemi tima će doći do izražaja, ali Napoli je i dalje tu uprkos toliko izostanaka. Istina je da postoji januarski prelazni rok, ali ne mislim da će italijanski timovi uraditi nešto ludo u januaru", rekao je.

Nakon što je ustanovio da tim bez Modrića ne bi mogao da funkcioniše, vjeruje da su promjene u ekipi neophodne. "Alegrijevo ponašanje je bilo neprihvatljivo. Možda mu trebaju drugi igrači, napadač, defanzivac. Cilj koji su tražili od njega je da završi među prva četiri tima, vjerujem da on to može da uradi, ali u napadu moramo da se pojačamo", rekao je bivši fudbaler Milana.

Tagovi

Luka Modrić Milan Serija A

