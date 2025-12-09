"Luka, došli smo iz Srbije": Modrić se odmah okrenuo kad je začuo ove riječi, Hrvat ispao velika ljudina

Luka Modrić jedan je od omiljenih sportista širom svijeta, a oreol legende ima i u Srbiji.

Luka Modrić važi za jednog od najboljih igrača današnjice i jedan od rijetkih koga poštuju svi narodi bivše Jugoslavije. Da je istinska legenda pokazao je gestom prema srpskom navijaču koji je samo želio fotografiju sa njim. Luka je začuo molbu na srpskom jeziku, vratio se i izašao u susret ovom vernom fanu.

"Luka, može slika? Iz Srbije smo došli", rekao je navijač, da bi se Modrić vratio se velike udaljenosti i pokazao zašto je jedan od najpoštovanijih sportista na planeti.

"Živ i zdrav bio, hvala ti puno", rekao je navijač koji je nosio dres Reala.

Koliko je Modrić poštovan na Balkanu govori i način na koji su ga nedavno dočekali u Crnoj Gori.

"Zahvaljujem se od srca. Odličan je bio ambijent na stadionu. Možda je Crna Gora zaslužila i više bodova da ima. Imaju novog trenera, sigurno da će napredovati kao ekipa, ima dosta mladih, kvalitetnih igrača te im želim sve najbolje u budućnosti. Naježio sam se, doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kada te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još posebnije. Hvala im od sveg srca", rekao je Luka poslije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.