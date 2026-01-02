Batler zabrinio navijače Zvezde: Napustio teren protiv Efesa, pa se brzo vratio

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler napustio je teren u susretu protiv Efesa i tako zabrinuo navijače Zvezde

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džarad Batler napustio je teren tokom meča protiv Efesa i tako zabrinuo navijača pokraj malih ekrana. Postojala je bojazan da je riječ o povredi, ali se igrač crveno-bijelih brzo vratio na parket.

Crvena zvezda u 19. kolu Evrolige u Istanbulu vodila bitku protiv Efesa, ali ekipa Saše Obradović u međuvremenu ostala je bez Batlera. Trener crveno-bijelih zamijenio je organizatore igre, pošto je na teren poslao Jaga dos Santosa, a Batlera izveo. Nakon toga Batler je samo napustio teren i uputio se ka svlačionici, a mnogi su strahovali da je u pitanju povreda.

Igrač Zvezde kranuo je u svlačionicu sam, bez pratnje bilo koga iz ljekarskog tima. Batler je dotad igrao šest minuta, promašio jednu trojku, ali podijelio dvije asistencije i uhvatio dvije lopte. Srećom, brzo se vratio na teren i već sredinom druge četvrtine ponovo je zaigrao.