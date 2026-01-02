"Sad bih živio na Dedinju i imao tri srpske bebe": Dženkinsa iznenadio budžet Crvene zvezde

Čarls Dženkins priznao je da bi ostao u Crvenoj zvezdi dugo i da bi sad živio na Dedinju da je klub i tada imao ovakav budžet

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Čarls Dženkins (36) ostavio je ogroman trag u Crvenoj zvezdi. Četiri godine proveo je u crveno-bijelom dresu i jedan je od najomiljenijih stranaca koji je ikada igrao za klub. U velikom novogodišnjem intervjuu za MONDO dotakao se i trenutne situacije u ekipi i svega što je primijetio. Jedan detalj ga je posebno iznenadio.

"Sviđa mi se tim, imamo mnogo talenta. Najveće iznenađenje mi je budžet Zvezde. Da je imala ovakav budžet kada sam ja igrao, nikada ne bih napustio Zvezdu. Živio bih sada u kući na Dedinju i imao tri srpske bebe. Sa tim budžetom - ma to je ludilo. Bio bih kao Branko Lazić, ostao bih 10-15 godina. Što se ekipe tiče, dopada mi se mnogo. Rekao bih da imamo dva dobra poentera i da ostali znaju svoje uloge. Dobra stvar je i to što svaki igrač može da poentira, da donese pobjedu. Ludo je kako se igra razvila", rekao je Dženkins za MONDO.

Kada je govorio o ekipi, posebna tema bila su dvojica igrača iz sadašnjeg tima - Džared Batler i Devonte Grejem.

"Veliki sam Batlerov fan. Bio sam u Himkiju i ostao do tri ujutru da gledam NCAA finale i meč njegovog Bejlora i Gonzage u finalu. Dobili su prilično ubjedljivo to finale i to zahvaljujući odbrani. Još nije pokazao sve što može. Dobar je defanzivac, može da šutira, organizuje igru. Mora da nauči da manje koristi ruke u odbrani, to je drugačije nego u NBA ligi. Ima pravog trenera i sve što mu je potrebno. Ne zaboravite da je tu i Devonte Grejem koji nije još na 100 odsto. Biće ludo kada se to desi i kada bude igrao zajedno sa Batlerom. Imao je tu povredu pred početak sezone, potrebno mu je malo više vremena, odličan je igrač."

"Otac mi je imao rak prostate, porodica je prioritet"

Popularni Đenka još uvijek traži sebe, volio bi da ostane u košarci, da bude možda i trener. Šta god da odluči, bitan faktor u tome biće njegova porodica.

"Pokušao sam da se sklonim od košarke, ali ne mogu. Volim je previše. Htio sam da vidim da li ću naći neku drugu strast, nisam uspio. Ne kažem da neću uspjeti, samo da trenutno ništa ne može da se uporedi sa tim. Imao sam neke ponude da budem trener, vidjeću da li ima još tih ponuda. Mislim da sada previše gledam košarku, gledam sve moguće utakmice. Da budem skaut? Ne znam, još zasjeda porota na tu temu. Dobar prijatelj je bio skaut za Milvoki i rijetko je viđao porodicu. Moji roditelji stare, otac je imao ozbiljan problem sa rakom prostate. Zato mi je važno da budem uz porodicu. Otac ima 70 godina, mama je blizu da napuni 70. Odluka će da zavisi i od dinamike i porodice. Propustio sam veliki dio njihovog života. Nije mi novac u prvom planu, već porodica", zaključio je Dženkins.