"Gospodine, kad dolaziš da gledaš Zvezdu?": Moneke pisao miljeniku navijača i napravio haos na tviteru

Čima Moneke pozvao je Čarlsa Dženkinsa da dođe na utakmicu Crvene zvezde i dobio je odgovor od miljenika navijača. Uskoro bi mogao da dođe u Beograd.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u samom vrhu Evrolige, pobijedila je Monako bez nekoliko veoma važnih igrača. Na terenu se nije našao ni Čima Moneke koji se povrijedio u Dubaiju. Nije bio na parketu, ali je poslije meča oduševio navijače jer je pozvao Čarlsa Dženkinsa da dođe na utakmicu.

"Gospodine, kada ćeš da se vratiš i da gledaš utakmicu", napisao je Moneke u odgovoru na objavu popularnog Đenke koji je bio oduševljen maestralnom partijom Ognjena Dobrića koji je ubacio 22 poena u Areni.

When are you gonna come back to watch a game sir?https://t.co/mBgOQtJ9X5 — Chima Moneke (@Chimdogg_)November 13, 2025

Jedan navijač mu se zahvalio zbog toga što postavlja prava pitanja, a ubrzo je stigao odgovor i od miljenika Zvezdine publike i jednog od omiljenih stranaca koji je ikada igrao u crveno-bijelom dresu.

"Planiram da budem tu za derbi", napisao je Đenka i raspalio maštu navijačima.

Pretpostavlja se da je mislio na evroligaški derbi u kom će Zvezda biti domaćin 2. aprila 2026. godine. Pre toga je Partizan domaćin 12. decembra, ali je jasno da neće biti na meču u kom su crno-bijeli domaćini.

Ko je Čarls Dženkins?

Dženkins je rođen 28. februara 1989. godine i više se ne bavi košarkom. Počeo je karijeru u Golden Stejtu koji ga je draftovao i tamo je bio saigrač sa Stefom Karijerm. Poslije neuspjele epizode u Filadelfiji je došao u Beograd i potpisao za Zvezdu. Proveo je dvije sezone na Malom Kalemegdanu, pa je otišao u Armani i onda se vratio u Zvezdu. Potom je proveo sezonu u Himkiju, pa se opet vratio u Zvezdu. Odatle je otišao u Olimpijakos, pa u Tenerife i poslednji klub bio mu je FMP.

Sa Zvezdom je osvojio dvije titule u ABA ligi, bio je MVP regionalnog takmičenja 2017. godine. Ima dvije osvojene titule u domaćem šampionatu i tri Kupa Koraća. Bio je i najbolji "kradljivac" lopti u Evroligi 2017. godine. Dres sa brojem 22 je penzionisan na njegovom koledžu "Hofstra".