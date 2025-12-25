Kapitenska izjava Nikole Milenkovića, jednog od lidera reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije i defanzivac Notingem Foresta Nikola Milenković dobitnik je Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2025. godinu. Na ceremoniji u Kući fudbala u Staroj Pazovi, Milenković se obratio javnosti i istakao koliko mu znači trofej, iako bi volio da ga mijenja za nešto još bolje!

Po njegovim riječima, individualno priznanje za najboljeg srpskog fudbalera u 2025. godini mijenjao bi za kolektivni uspjeh nacionalnog tima. Reprezentacija Srbije je tokom godine na izmaku obezbijedila opstanak u A diviziji Lige nacija i nije uspjela da se plasira u baraž za Mundijal, a Milenković smatra da cjelokupna fudbalska javnost u zajedničkoj misiji može da doprinese napretku - kako bi se izbjegli takvi kiksevi u budućnosti.

"Ovo priznanje, zbog kojeg mi drhte noge i glas, mijenjao bih za veći uspjeh reprezentacije Srbije. Želio bih da moj sano velikom uspjehu reprezentacije Srbije postane java, da se svi udružimo i da naša Srbija napravi iskorak", rekao je Nikola Milenković u zvaničnom obraćanju, a zatim sličan stav iznio i pred medijima.

Vidi opis "Mijenjao bih Zlatnu loptu za uspjeh Srbije": Nikola Milenković pokazao zašto je zaslužio nagradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

"Ja sam sastavio govor, imao sam vremena da se pripremim. Ovo je velika nagrada, ali iskreno... Ja bih je mijenjao za kolektivni uspjeh naše reprezentacije. Neuspjeh je, nismo srećni i ne treba da budemo srećni, krivo mi je jako što ne idemo na Mundijal. Moramo da se okrenemo onom što dolazi", rekao je Milenković.

Nikola Milenković je 2018. godine debitovao za reprezentaciju Srbije, a do sada je odigrao 70 mečeva u seniorskom timu. Imajući u vidu njegove godine i kvalitet, tokom narednih sezona mogli bismo da očekujemo i obaranje rekorda po broju mečeva u dresu reprezentacije, jer će Milenković sasvim sigurno i u budućnosti biti lider srpske odbrane.